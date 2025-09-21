«Fere Donna»: Η Κλαούντια Ρίτσο αλλάζει την ιστορία της Τερνάνα

Η Τερνάνα, μία ιστορική ομάδα της Ούμπρια που μετρά εκατό χρόνια ζωής, γυρίζει σελίδα έχοντας αυτή τη φορά μία ξεχωριστή φυσιογνωμία στο τιμόνι της. Η Κλαούντια Ρίτσο, ούσα μόλις 23 ετών, είναι η νέα πρόεδρος του συλλόγου και μάλιστα η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο στην ιστορία των «Φέρε»! Πρόκειται για μία από τις νεαρότερες προέδρους και τη μοναδική γυναίκα που έχει αυτή τη θέση στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Κόρη του επιχειρηματία Τζαν Λουίτζι Ρίτσο, μπήκε στον χώρο μέσω της επένδυσης που έκανε η οικογένειά της στον σύλλογο της Serie C. Από την πρώτη κιόλας συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, με τον Μάσιμο Φερέρο στο πλευρό της, έδειξε διάθεση να αφήσει το δικό της στίγμα τόσο στο κλαμπ, όσο και στο άθλημα, ανοίγοντας το δρόμο ώστε να βρεθούν κι άλλες γυναίκες σε αντίστοιχο πόστο στο μέλλον.

Στην πρώτη της εμφάνιση μίλησε μεταξύ άλλων για την αγάπη της προς την ομάδα και δεν έκρυψε ότι αισθάνεται τεράστια τιμή αλλά και ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο της. «Ήμουν πάντα φίλαθλος, κι όταν προέκυψε η ιδέα να γίνω πρόεδρος, το είδα ως μία μεγάλη ευκαιρία. Θέλω να με θυμούνται ως μία γυναίκα που κάνει πράξεις και δε μένει στα λόγια», τόνισε χαρακτηριστικά στις πρώτες της δηλώσεις.

Η χρονιά της ανάληψης καθηκόντων της συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων του συλλόγου. Η ίδια θέλει να χτίσει μια στενή σχέση με την πόλη και τον κόσμο της ομάδας, ωστόσο αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συνεργασία της με τον Μάσιμο Φερέρο που την καθοδηγεί στα πρώτα της βήματα. Ο Φερέρο έγινε ιδιαίτερα γνωστός όσο βρισκόταν στην προεδρία της Σαμπντόρια, από την οποία αποχώρησε το 2021 καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα και ξέπλυμα χρήματος.