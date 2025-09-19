GWomen
Women’s Champions League: Οι αντίπαλοι της Παπαθεοδώρου στη League Phase

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η πολυαναμενόμενη κλήρωση για τη League Phase του Wome Champions League ολοκληρώθηκε! Διαβάστε στο Gazzetta Women αναλυτικά όλα τα ματς που προέκυψαν από τη διαδικασία.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Women Champions League ! Μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του θεσμού, σειρά πήρε η πολυαναμενόμενη κλήρωση.

Η κάτοχος του τίτλου, Άρσεναλ και η Τσέλσι θα βρεθούν αντιμέτωπες με γνώριμους αντιπάλους από τα προηγούμενα ημιτελικά, καθώς οι Gunners θα αντιμετωπίσουν τη Λυών και η Τσέλσι τη Μπαρτσελόνα, στη league phase του θεσμού.Η Τσέλσι, πρωταθλήτρια WSL, θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τη Μπαρτσελόνα μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στα ημιτελικά. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που δίνει το «παρών» για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ενώ υπάρχει και ελληνική παρουσία, αφού η Ιωάννα Παπαθεωδόρου αγωνίζεται στη βελγική Λέουβεν.

Στη νέα μορφή της Women's Champions League, η φάση των ομίλων έχει καταργηθεί και τη θέση της παίρνει μια νέα ενιαία φάση, σαν λίγκα 18 ομάδων. Κάθε ομάδα θα δίνει έξι αγώνες με έξι διαφορετικούς αντιπάλους (τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας) επιλεγμένους από τρία διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας με βάση τη βαθμολογία συλλόγων της UEFA. Η βαθμολογία διαμορφώνεται με το γνωστό σύστημα των τριών βαθμών για τη νίκη και ενός για την ισοπαλία. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης θα προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως και τη 12η θέση θα συμμετέχουν σε νοκ-άουτ Play Offs, με διπλούς αγώνες, για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά. Οι έξι τελευταίες ομάδες (13η-18η) θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase

A table listing teams in Pot 1, Pot 2, and Pot 3 for the UEFA Women\'s Champions League league phase draw. Each pot includes team logos such as Chelsea, Barcelona, Bayern Munich, and others, arranged in rows and columns. Home and away matchups are indicated for each team, with text labels like "HOME" and "AWAY" above the columns.

A grid layout displaying team logos and matchups for the UEFA Women’s Champions League League Phase Draw, Pot 2. The grid includes columns labeled Pot 1, Pot 2, and Pot 3, with rows for each Pot 2 team. Logos for teams like Real Madrid, Juventus, and Paris Saint-Germain are visible, alongside home and away match indicators.

A grid layout displaying soccer team logos and matchups for the UEFA Women\'s Champions League. The grid is divided into three columns labeled Pot 1, Pot 2, and Pot 3, with rows showing home and away fixtures. Logos include Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester United, and others. Text overlays include "LEAGUE PHASE DRAW: POT 3" and team names.

