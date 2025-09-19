Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Women Champions League ! Μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του θεσμού, σειρά πήρε η πολυαναμενόμενη κλήρωση.

Η κάτοχος του τίτλου, Άρσεναλ και η Τσέλσι θα βρεθούν αντιμέτωπες με γνώριμους αντιπάλους από τα προηγούμενα ημιτελικά, καθώς οι Gunners θα αντιμετωπίσουν τη Λυών και η Τσέλσι τη Μπαρτσελόνα, στη league phase του θεσμού.Η Τσέλσι, πρωταθλήτρια WSL, θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τη Μπαρτσελόνα μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στα ημιτελικά. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που δίνει το «παρών» για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ενώ υπάρχει και ελληνική παρουσία, αφού η Ιωάννα Παπαθεωδόρου αγωνίζεται στη βελγική Λέουβεν.

Στη νέα μορφή της Women's Champions League, η φάση των ομίλων έχει καταργηθεί και τη θέση της παίρνει μια νέα ενιαία φάση, σαν λίγκα 18 ομάδων. Κάθε ομάδα θα δίνει έξι αγώνες με έξι διαφορετικούς αντιπάλους (τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας) επιλεγμένους από τρία διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας με βάση τη βαθμολογία συλλόγων της UEFA. Η βαθμολογία διαμορφώνεται με το γνωστό σύστημα των τριών βαθμών για τη νίκη και ενός για την ισοπαλία. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης θα προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως και τη 12η θέση θα συμμετέχουν σε νοκ-άουτ Play Offs, με διπλούς αγώνες, για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά. Οι έξι τελευταίες ομάδες (13η-18η) θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Δείτε αναλυτικά όλα τα ματς που προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase