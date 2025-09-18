Το ποδόσφαιρο γυναικών και στο Football Manager από το 2026

Από το 2021 η κοινότητα του Football Manager γνώριζε πως υπήρχε το πλάνο ώστε να προστεθεί κάποια στιγμή στο παιχνίδι και το ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτό το ενδεχόμενο γίνεται πλέον πραγματικότητα με την κυκλοφορία του Football Manager 2026.

Οι δημιουργοί της Sports Interactive σχημάτισαν μια ξεχωριστή ομάδα προγραμματιστών και αναλυτών, αφιερωμένη αποκλειστικά στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων για τις ποδοσφαιρίστριες. Δεν πρόκειται μια απλή αντιγραφή του υπάρχοντος συστήματος, αλλά χτίστηκε κάτι εντελώς καινούργιο από το μηδέν.

Για να αποτυπωθεί με ακρίβεια το στυλ και ο τρόπος παιξίματος στο ποδόσφαιρο γυναικών καταγράφηκαν ειδικά motion-capture δεδομένα, ώστε οι κινήσεις των παικτριών να αποδίδονται όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά μέσα στο παιχνίδι.

Football Manager have released a video about women’s football coming to FM26! 😍



11 nations, 14 leagues and 35,000 new people in the women’s football database… 🙌



pic.twitter.com/7IC4dWpKet September 15, 2025

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Sports Interactive, περισσότερες από 35.000 παίκτριες έχουν ήδη καταγραφεί και αξιολογηθεί, ενώ η βάση δεδομένων δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές. Περιλαμβάνει επίσης προπονητές, τεχνικό επιτελείο και στελέχη περίπου 4.000 ομάδων παγκοσμίως.

Επιπλέον, έγινε δουλειά και σε άλλα επίπεδαμ σχεδιάστηκαν δηλαδή ξεχωριστοί κανονισμοί πρωταθλημάτων, διαφορετικά συστήματα μεταγραφών κι έγιναν προσαρμογές στα κείμενα, ώστε να ταιριάζουν πλήρως με τις ανάγκες του ποδοσφαίρου γυναικών. Η πρώτη έκδοση του παιχνιδιού που θα κυκλοφορήσει περιλαμβάνει 14 πρωταθλήματα σε 11 χώρες και τρεις ηπείρους.