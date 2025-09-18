GWomen
arsenal_women.jpg

Το ποδόσφαιρο γυναικών και στο Football Manager από το 2026

Βασιλική Μπαρτζιώτη

To Football Manager εμπλουτίζεται με την προσθήκη του ποδοσφαίρου γυναικών, με τη νέα έκδοση να περιλαμβάνει πάνω από 35.000 παίκτριες σε 4.000 ομάδες και 14 πρωταθλήματα ανά τον κόσμο.

Από το 2021 η κοινότητα του Football Manager γνώριζε πως υπήρχε το πλάνο ώστε να προστεθεί κάποια στιγμή στο παιχνίδι και το ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτό το ενδεχόμενο γίνεται πλέον πραγματικότητα με την κυκλοφορία του Football Manager 2026.

Οι δημιουργοί της Sports Interactive σχημάτισαν μια ξεχωριστή ομάδα προγραμματιστών και αναλυτών, αφιερωμένη αποκλειστικά στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων για τις ποδοσφαιρίστριες. Δεν πρόκειται μια απλή αντιγραφή του υπάρχοντος συστήματος, αλλά χτίστηκε κάτι εντελώς καινούργιο από το μηδέν.

Για να αποτυπωθεί με ακρίβεια το στυλ και ο τρόπος παιξίματος στο ποδόσφαιρο γυναικών καταγράφηκαν ειδικά motion-capture δεδομένα, ώστε οι κινήσεις των παικτριών να αποδίδονται όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά μέσα στο παιχνίδι.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Sports Interactive, περισσότερες από 35.000 παίκτριες έχουν ήδη καταγραφεί και αξιολογηθεί, ενώ η βάση δεδομένων δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές. Περιλαμβάνει επίσης προπονητές, τεχνικό επιτελείο και στελέχη περίπου 4.000 ομάδων παγκοσμίως.

Επιπλέον, έγινε δουλειά και σε άλλα επίπεδαμ σχεδιάστηκαν δηλαδή ξεχωριστοί κανονισμοί πρωταθλημάτων, διαφορετικά συστήματα μεταγραφών κι έγιναν προσαρμογές στα κείμενα, ώστε να ταιριάζουν πλήρως με τις ανάγκες του ποδοσφαίρου γυναικών. Η πρώτη έκδοση του παιχνιδιού που θα κυκλοφορήσει περιλαμβάνει 14 πρωταθλήματα σε 11 χώρες και τρεις ηπείρους.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]