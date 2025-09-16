GWomen
savannah_demelo

Σοκ στο Σιάτλ: Σταθερή η κατάσταση της υγείας της ΝτεΜέλο

Μάρθα Χωριανοπούλου

Στιγμές μεγάλης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Σιάτλ, όταν η διεθνής μέσος των ΗΠΑ, Σαβάνα ΝτεΜέλο, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Racing Louisville με τη Seattle Reign, για το πρωτάθλημα της NWSL.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με το σκορ στο 0-0. Η 27χρονη δέχτηκε άμεση ιατρική φροντίδα εντός γηπέδου, προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Λίγκας, η ΝτεΜέλο είναι σε σταθερή και συνειδητή κατάσταση και παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό.

Η NWSL σε ανακοίνωσή της τόνισε: «Η Σαβάνα είναι σταθερή και ξύπνια, λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα. Η υγεία της είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας».

Η αναμέτρηση διεκόπη και θα συνεχιστεί σε νέα ημερομηνία, κάτι που συμφώνησαν και οι δύο ομάδες. Η Seattle Reign, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της:

«Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στη Σαβάνα ΝτεΜέλο και στη Louisville. Είμαστε δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διεθνής μέσος ταλαιπωρείται από προβλήματα υγείας. Τον Μάρτιο είχε αποχωρήσει πρόωρα από αγώνα με την Bay FC, ενώ τον περασμένο Μάιο αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με νόσο Graves και υπερθυρεοειδισμό.

Η ΝτεΜέλο μετρά ήδη 18 συμμετοχές φέτος με τη Louisville, ενώ έχει φορέσει 7 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

