Το περιστατικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με το σκορ στο 0-0. Η 27χρονη δέχτηκε άμεση ιατρική φροντίδα εντός γηπέδου, προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Λίγκας, η ΝτεΜέλο είναι σε σταθερή και συνειδητή κατάσταση και παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό.

Η NWSL σε ανακοίνωσή της τόνισε: «Η Σαβάνα είναι σταθερή και ξύπνια, λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα. Η υγεία της είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας».

Η αναμέτρηση διεκόπη και θα συνεχιστεί σε νέα ημερομηνία, κάτι που συμφώνησαν και οι δύο ομάδες. Η Seattle Reign, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της:

«Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στη Σαβάνα ΝτεΜέλο και στη Louisville. Είμαστε δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διεθνής μέσος ταλαιπωρείται από προβλήματα υγείας. Τον Μάρτιο είχε αποχωρήσει πρόωρα από αγώνα με την Bay FC, ενώ τον περασμένο Μάιο αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με νόσο Graves και υπερθυρεοειδισμό.

Η ΝτεΜέλο μετρά ήδη 18 συμμετοχές φέτος με τη Louisville, ενώ έχει φορέσει 7 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.