Η επιστροφή της Κέλι στο «σπίτι» της, την Άρσεναλ, ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Το καλοκαίρι άφησε τη Μάντσεστερ Σίτι και φόρεσε ξανά τη φανέλα των «Κανονιέρηδων», καταγράφοντας ιδανικό ντεμπούτο με γκολ στη νίκη με 4-1 επί των London Lionesses. Όμως η χαρά κράτησε λίγο, αφού ένα τραύμα την άφησε εκτός αποστολής από το παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ, παγώνοντας την αισιοδοξία των φίλων της ομάδας.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Τιμ Στίλμαν, πρόκειται για έναν απλό «μώλωπα» και όχι για κάτι σοβαρό. Παρ’ όλα αυτά, η απουσία της Κέλι δημιουργεί ανησυχία, καθώς η Άρσεναλ επένδυσε πολλά σε εκείνη, βλέποντάς την ως κομβικό κομμάτι της φετινής της πορείας. Χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα επιστρέψει.

Apparently just a knock for Chloe Kelly, hence why she is not in the squad. — Tim Stillman ⭐️⭐️ (@Stillmanator) September 12, 2025

Η επιστροφή που κλείνει κύκλο

Η Κέλι ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Άρσεναλ πριν πάρει τον δρόμο για το Μάντσεστερ. Στη Σίτι, αν και γνώρισε μεγάλες στιγμές, τα τελευταία χρόνια είδε τον ρόλο της να μειώνεται, χάνοντας και τη θέση της στην εθνική Αγγλίας. Το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο, έκανε δυναμική επιστροφή με τρομερές εμφανίσεις στην Ευρώπη που οδήγησαν την Άρσεναλ στον θρίαμβο. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση ενός ακόμη Euro με τα «Λιοντάρια», υπενθυμίζοντας την αξία της.

Κρίσιμη μάχη στον ορίζοντα

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι το αν θα προλάβει να επιστρέψει εγκαίρως για τη δύσκολη αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι «Κανονιέρηδες» κρατούν μικρό καλάθι, αλλά ελπίζουν πως η ταχύτητα και η δύναμη της Κέλι θα είναι διαθέσιμες απέναντι σε έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου.