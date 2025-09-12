Δεν είναι τυχαία η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο τα τελευταία έτη, ούτε και έχει κατακτήσει κατά... τύχη δύο συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες. Η φοβερή Αϊτάνα Μπονματί φρόντισε για άλλη μία φορά να αποδείξει την κλάση της σκοράροντας ένα αριστούργημα με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης με την Λογκρόνο, η Λόπες έκανε τη σέντρα μέσα στην περιοχή αφήνοντας την... υπόλοιπη δουλειά στην Μπονματί! Εκείνη, έπιασε τακουνάκι στον αέρα, στέλνοντας στην μπάλα με άκρως εντυπωσιακό τρόπο στα δίχτυα, ανοίγοντας παράλληλα το σκορ για την Μπαρτσελόνα.

Απολαύστε το γκολ της Μπονματί: