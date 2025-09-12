Η UEFA με ανακοίνωση της το βράδυ της Πέμπτης (11/09) αποκάλυψε το γήπεδο οπού θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League γυναικών το 2027. Όπως αναφέρει η ομοσπονδία στην επίσημη ιστοσελίδα της, ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στο εθνικό στάδιο της Βαρσοβίας. (Για το 2026 ο τελικός έχει ήδη οριστεί για το στάδιο Ούλεβαλ του Όσλο)

Το Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας κατασκευάστηκε για το EURO 2012, όπου φιλοξένησε πέντε αγώνες, συμπεριλαμβανομένου και του ενός ημιτελικού, ενώ έχει φιλοξενήσει ακόμη πολλές μεγάλες διοργανώσεις, όπως τον τελικό του UEFA Europa League του 2015 και το UEFA Super Cup του 2024.

Θυμίζουμε ότι από φέτος υπάρχει μια νέα μορφή για τις γυναικείες διοργανώσεις συλλόγων της UEFA. Η νέα μορφή του Champions League Γυναικών περιλαμβάνει μια league phaseμε 18 ομάδες. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες θα προκρίνονται αυτόματα στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση θα αγωνιστούν σε δύο αγώνες νοκ άουτ για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στους οκτώ.

Από τους προημιτελικούς και μετά, η διοργάνωση θα ακολουθήσει την υπάρχουσα μορφή των νοκ άουτ γύρων που θα οδηγήσουν στον τελικό που θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα που θα επιλεγεί από την UEFA.

