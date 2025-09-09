Αλίσα Λέμαν: «Crazy hair day» και απογοήτευση για την Κόμο

Η Αλίσα Λέμαν πέρασε ένα… «τρελό hair day» την ώρα που η Κόμο περιορίστηκε σε μια «απογοητευτική» ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Τζένοα για το Κύπελλο Serie A Γυναικών.

Η Ελβετίδα επιθετικός, που άφησε πρόσφατα τη Γιουβέντους μετά από μια σεζόν και έναν τίτλο Serie A, αντιμετωπίζει τώρα τη νέα πρόκληση με τη Κόμο. Η 26χρονη παίκτρια είναι ενθουσιασμένη με το πρότζεκτ της ομάδας, αλλά γνωρίζει ότι τα νέα ξεκινήματα δεν είναι πάντα εύκολα.

Στον αγώνα της Κυριακής, η Λέμαν δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Η δουλειά της όμως δυσχεράνθηκε από τα μακριά πλεξούδες της που έπεφταν μπροστά στο πρόσωπό της και μπλόκαραν την όρασή της. Η ίδια ανέβασε μάλιστα φωτογραφία στο Instagram με τη λεζάντα: «Crazy hair day».

Το γκολ για την Κόμο πέτυχε η Δανέζα μέσος Ματίλντε Μάντσεν, η οποία μετά τον αγώνα δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

«Ατομικά είμαι χαρούμενη για το γκολ, ειδικά μπροστά στους φιλάθλους μας, αλλά υπάρχει μεγάλη απογοήτευση γιατί δεν κερδίσαμε. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν ήμασταν αποτελεσματικές. Μας έλειπε η τελική πάσα ή η ψυχραιμία μπροστά από το τέρμα. Είναι σίγουρα απογοητευτικό.»