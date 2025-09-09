«Η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»: Το συγκινητικό μήνυμα της Έλα Τουν για τον θάνατο του πατέρα της

Η Έλα Τουν, σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, έζησε ένα από τα πιο φορτισμένα συναισθηματικά βράδια της καριέρας της. Στην πρεμιέρα της Women’s Super League απέναντι στη Λέστερ, η 25χρονη μέσος όχι μόνο άνοιξε το σκορ για την ομάδα της, αλλά το έκανε ανήμερα της επετείου του θανάτου του πατέρα της, Νικ, που έφυγε από τη ζωή στις 7 Σεπτεμβρίου 2024, λίγο πριν κλείσει τα 60 του χρόνια.

Η Γιουνάιτεντ συνέτριψε τη Λέστερ με 4-0, με την Τουν να βάζει από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, προτού ακολουθήσουν τα γκολ της Τέρλαντ και το διπλό χτύπημα της Μαλάαρντ. Όμως, για την ίδια, το γκολ αυτό είχε πολύ βαθύτερη σημασία.

Το μήνυμα καρδιάς

Μετά τον αγώνα, η Τουν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram:

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα, μπαμπά. Ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου, αλλά έβρισκα παρηγοριά στο να ξέρω πως ήσουν πάντα μαζί μου. Μου λείπεις περισσότερο από καθετί και η σκέψη ότι μπαίνω σε μια νέα χρονιά χωρίς εσένα με πονάει αφόρητα. Συνεχίζω, όμως, για να σε κάνω περήφανο. Σ’ αγαπώ για πάντα».