Το ποδόσφαιρο γυναικών δεν είναι πια «το μέλλον». Είναι το παρόν. Στα γήπεδα της Ευρώπης και της Αμερικής οι κερκίδες γεμίζουν, οι τηλεοπτικές συμφωνίες σπάνε ρεκόρ και πλέον το ίδιο συμβαίνει και στις μεταγραφές.

Μέσα σε τρία μόλις χρόνια, από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του 2025, το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο γυναικών σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Εκεί που η Κίρα Γουόλς έκανε ιστορία με 468 χιλιάδες ευρώ, σήμερα μιλάμε για ποσά που ξεπερνούν το ενάμιση εκατομμύριο.

Το 2025 ήταν η χρονιά-σταθμός: τέσσερις φορές μέσα σε λίγους μήνες, το ρεκόρ άλλαξε χέρια. Από την επιστροφή της Γουόλς στην Αγγλία, μέχρι τις τεράστιες κινήσεις της Τσέλσι, της Άρσεναλ, του Ορλάντο και φυσικάτης Λόντον Σίτι Λάιονεσεζ με την απίστευτη απόκτηση της Γκρέις Γκέιορο.

1. Γκρέις Γκέιορο – Παρί Σεν Ζερμέν → Λόντον Σίτι Λάιονεσεζ (€1.650.000)

Η μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών. Στα 28 της, η αρχηγός της Παρί είπε «ναι» στη φιλόδοξη Λόντον Σίτι, που μπήκε με… γεμάτη τσέπη στην WSL χάρη στην ιδιοκτήτρια Μισέλ Κανγκ. Η Γκέιορο έγινε το πρόσωπο του project.

2. Λίσμπεθ Οβάλιε – Τίγκρες → Ορλάντο Πράιντ (€1.380.000)

Η μεξικανή σταρ, με πρόταση από όλες τις μεγάλες της Ευρώπης, διάλεξε το Ορλάντο. Έσπασε το ρεκόρ της Σμιθ, μόλις έναν μήνα μετά.

3. Αλίσα Τόμσον – Άντζελ Σίτι → Τσέλσι (€1.033.000)

Το «διαμάντι» του αμερικανικού ποδοσφαίρου, μόλις 20 ετών, ήρθε στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 2025. Η Τσέλσι πλήρωσε πάνω από το ένα εκατομμύριο για να την κάνει δική της.

4. Ολίβια Σμιθ – Λίβερπουλ → Άρσεναλ (€1.170.000)

Η πρώτη παίκτρια που ξεπέρασε το όριο του ενός εκατομμυρίου λιρών. Η Άρσεναλ έσπασε τα ταμεία, θέλοντας να χτίσει γύρω της το μέλλον της επιθετικής γραμμής.

5. Ναόμι Γκίρμα – Σαν Ντιέγκο Γουέιβ → Τσέλσι (€1.033.000)

Η κορυφαία στόπερ των ΗΠΑ έγινε η πρώτη «εκατομμυριούχος» του ποδοσφαίρου όταν υπέγραψε στην Τσέλσι τον Ιανουάριο του 2025.

6. Ταρσιάνε – Χιούστον Ντας → Λυών (€883.000)

Η Βραζιλιάνα στόπερ χρειάστηκε μόλις έναν χρόνο στην Αμερική για να πείσει τη Λυών να πληρώσει ρεκόρ για τη Γαλλία. Μόλις 21 ετών και ήδη σε λίστα-ρεκόρ.

7. Κίρα Γουόλς – Μπαρτσελόνα → Τσέλσι (€850.000)

Το δεύτερο πέρασμά της στην Women Super League ήρθε τον Γενάρη του 2025. Με μπόνους και ρήτρες, η Τσέλσι κατέβαλε σχεδόν 900 χιλιάδες.

8. Ρασέαλ Κουντανάντζι – Μαδρίτη CFF → Bay FC (€793.000)

Η Ζαμπιανή killer έγινε η πιο ακριβή ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο τον Φεβρουάριο του 2024, λίγο πριν σπάσει το ρεκόρ η Μπάντα.

9. Μπάρμπρα Μπάντα – Σανγκάη Σενγκλί → Ορλάντο Πράιντ (€682.000)

Η αρχηγός της Ζάμπια πήγε στο Ορλάντο και χάρισε στην ομάδα το πρώτο της πρωτάθλημα NWSL. Τα γκολ της άξιζαν κάθε ευρώ.

10. Λουθία Κορράλες – Μπαρτσελόνα → Λόντον Σίτι Λάιονεσεζ (€540.000)

Μόλις 19 χρονών, η Ισπανίδα μπακ ήρθε στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2025. Το ταλέντο της υποσχέθηκε μέλλον και οι Λάιονεσεζ δεν δίστασαν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα της.

11. Κίρα Γουόλς – Μάντσεστερ Σίτι → Μπαρτσελόνα (€468.000)

Το 2022, η Γουόλς έγινε η πρώτη που έσπασε το ρεκόρ της Χάρντερ. Η μεταγραφή που άλλαξε τον τρόπο που μιλούσαμε για τα ποσά στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

12. Λίλι Γιοχάνες – Άγιαξ → Λυών (€450.000)

Η 18χρονη μέσος μάγεψε στην Ευρώπη με τον Άγιαξ και το καλοκαίρι του 2025 ήρθε η ώρα να κάνει το μεγάλο άλμα. Η Λυών την πήρε πληρώνοντας σχεδόν μισό εκατομμύριο.

13. Πρισίλα – Ιντερνασιονάλ → Κλαμπ Αμέρικα (€457.000)

Μόλις στα 20 της, η Βραζιλιάνα φορ μετακόμισε στο Μεξικό και στο Κλαμπ Αμέρικα, κάνοντας την πιο ακριβή μεταγραφή εκτός Ευρώπης/ΗΠΑ.

14. Μάιρα Ραμίρεζ – Λεβάντε → Τσέλσι (€450.000)

Η απάντηση της Τσέλσι στον σοβαρό τραυματισμό της Σαμ Κερ. Η Ραμίρεζ έδωσε άμεσα λύσεις και δικαίωσε την επένδυση.

15. Κίκα Ναζαρέτ – Μπενφίκα → Μπαρτσελόνα (€500.000)

Το μεγάλο αστέρι της Πορτογαλίας πέρασε στην Μπάρτσα το καλοκαίρι του 2024. Στα 21 της, έχει ήδη θέση στην ελίτ.