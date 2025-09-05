GWomen
ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης και αναλαμβάνει προπονητής τερματοφυλάκων στην ομάδα γυναικών

Ο Χρυσόστομος Μιχαηλίδης θα αναλάβει χρέη προπονητή τερματοφυλάκων στην ομάδα γυναικών της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ανανκοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρυσόστομο Μιχαηλίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών.

Ο πρώην διεθνής γκολκίπερ έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών την Ένωση, ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως προπονητής τερματοφυλάκων, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Χρυσόστομος δήλωσε χαρακτηριστικά στο aek.gr: «Η ιστορία συνεχίζεται… Ευχαριστώ τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ που με εμπιστεύονται σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ο στόχος είναι να είμαστε πάλι Νταμπλούχοι και η ομάδα να προχωρήσει του χρόνου και στην Ευρώπη».


