Η ΑΕΚ ανανκοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρυσόστομο Μιχαηλίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών.

Ο πρώην διεθνής γκολκίπερ έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών την Ένωση, ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως προπονητής τερματοφυλάκων, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Χρυσόστομος δήλωσε χαρακτηριστικά στο aek.gr: «Η ιστορία συνεχίζεται… Ευχαριστώ τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ που με εμπιστεύονται σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ο στόχος είναι να είμαστε πάλι Νταμπλούχοι και η ομάδα να προχωρήσει του χρόνου και στην Ευρώπη».



