Λούσι Μπρονζ: «Χάρη στον αυτισμό μου έγινα καλύτερη ποδοσφαιρίστρια»

Η Λούσι Μπρονζ είναι η πιο βραβευμένη ποδοσφαιρίστρια στην ιστορία της Αγγλίας. Με 140 συμμετοχές με την Εθνική, δύο ευρωπαϊκούς τίτλους και συμμετοχή σε επτά μεγάλες διοργανώσεις. Σε συλλογικό επίπεδο έχει σηκώσει πέντε φορές το Champions League και τέσσερις φορές τη Women’s Super League, ενώ πέρσι πανηγύρισε το τρεμπλ με την Τσέλσι.

Στα 33 της χρόνια παραμένει σημείο αναφοράς στο ποδόσφαιρο γυναικών της χώρας της, ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση και του EURO 2025. Από τα όσα την κάνουν να ξεχωρίζει δεν είναι οι τίτλοι και τα τρόπαια, αλλά ο χαρακτήρας και η ειλικρίνειά της απέναντι στο κοινό της.

Η 33χρονη αμυντικός έχει μιλήσει ανοιχτά για το ότι έχει αυτισμό, εξηγώντας ότι πολλές φορές την παρεξήγησαν θεωρώντας την αλαζονική ή υπερβολικά σκληρή. Στην πραγματικότητα, όπως τονίζει, ο αυτισμός τής δίνει τη δυνατότητα να σκέφτεται γρήγορα, να βρίσκει λύσεις άμεσα και να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από τους άλλους. Όχι μόνο δεν το βλέπει ως μειονέκτημα, αλλά πιστεύει ότι αυτό τη βοήθησε να εξελιχθεί σε κορυφαία παίκτρια και αθλήτρια εν γένει.

Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο BBC αποκάλυψε ότι το πιο συγκινητικό για εκείνη είναι η απήχηση που είχε η αποκάλυψη που έκανε σχετικά με τη διαφορετικότητά της. Παιδιά και γονείς έκτοτε την πλησιάζουν για να της μιλήσουν, νιώθοντας ότι βλέπουν σε εκείνη ένα κομμάτι του εαυτού τους.

Η ίδια θυμάται χαρακτηριστικά ένα μικρό αγόρι που την πλησίασε μετά από αγώνα της Τσέλσι, λέγοντας: «Ήρθε και μου είπε ότι έχει κι εκείνος διαγνωστεί με αυτισμό και πως είναι υπέροχο το ότι έχω κι εγώ και παίζω για την Τσέλσι. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πόσο σημαντικό είναι να δίνεις στα παιδιά το μήνυμα ότι δεν είναι διαφορετικά με αρνητική έννοια, ότι δεν είναι “κακά” ή “άτακτα”, όπως συχνά τα παρουσιάζουν τα στερεότυπα. Τού εξήγησαν ότι δεν είναι κακό, κι ότι μπορεί κι εκείνος να παίξει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο. Και πραγματικά, έτσι νιώθω κι εγώ. Νιώθω ότι χάρη στον αυτισμό μου έγινα καλύτερη ποδοσφαιρίστρια».