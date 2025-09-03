Λόρεν Τζέιμς: «Ο κόσμος δεν ξέρει τι περνάει κάθε άτομο, μπορεί να φαίνεται πως δεν προσπαθώ»

Η Λόρεν Τζέιμς, στα 23 της χρόνια, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια του Women's EURO 2025. Η πορεία της με την εθνική Αγγλίας ήταν γεμάτη συγκινήσεις, τόσο για τις επιτυχίες όσο και για τις δυσκολίες. Μέσα από μια συνέντευξη στο BBC Sport, η Λόρεν αποκάλυψε πως η πορεία της στο τουρνουά δεν ήταν εύκολη. Τραυματισμοί, κριτική και ο φόβος της ρατσιστικής επίθεσης συνέβαλαν στο να μην πόλαυσει το επίτευγμα της ομάδας της.

«Πολλοί πιστεύουν πως δεν προσπαθείς, όταν στην πραγματικότητα παλεύεις με πράγματα που δεν φαίνονται. Κάθε παίκτης μπαίνει στο γήπεδο με την επιθυμία να δώσει το καλύτερο. Δεν υπάρχει κανένας που να λέει ‘Δεν θα προσπαθήσω’», είπε η ίδια.

Η τραυματισμένοι της και η προσπάθεια να παίξει παρά τον πόνο, ήταν κάτι που την κράτησε σε εγρήγορση. Μάλιστα, αποκάλυψε πως προσπαθούσε να παίξει με μια σοβαρή κάκωση, παλεύοντας με τον πόνο, με μόνο σκοπό να βοηθήσει την ομάδα της να προχωρήσει. «Ήξερα ότι κάτι δεν ήταν σωστό, αλλά δεν ήθελα να εγκαταλείψω την ομάδα μου. Ήμουν αποφασισμένη να παίξω, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε να πονάω», δήλωσε.



Όμως, η ιστορία της Λόρεν δεν αφορά μόνο τις προσωπικές της δυσκολίες. Είναι και μια ιστορία για το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος τον άνθρωπο πίσω από το ποδόσφαιρο. Μέσα από την εμπειρία της, η ίδια εκφράζει το πόσο σημαντικό είναι να κατανοούμε και να σεβόμαστε τον άλλο, χωρίς να κρίνουμε πρόωρα ή να δίνουμε βάση σε αρνητικά σχόλια.

«Ο κόσμος δεν ξέρει τι περνάει κάθε άτομο. Μπορεί να φαίνεται πως δεν προσπαθώ, επειδή είμαι τραυματισμένη ή επειδή δεν είμαι σε φόρμα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κανείς δεν πάει στο γήπεδο ή στην προπόνηση πιστεύοντας ότι δεν θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Όλοι προσπαθούμε, όσο μπορούμε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η ίδια αναφέρθηκε και στα ρατσιστικά σχόλια, που δυστυχώς δεν αποτελεί κάτι καινούργιο στο ποδόσφαιρο. Μετά το χαμένο πέναλτι στον προημιτελικό με τη Σουηδία, η Λόρεν και οι συμπαίκτριές της δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για αυτήν, αυτό το περιστατικό ήταν ακόμα μια υπενθύμιση ότι η αποδοχή και ο σεβασμός δεν είναι δεδομένα, και πως η μάχη ενάντια στον ρατσισμό συνεχίζεται.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να εκπροσωπώ την χώρα μου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να αντιμετωπίζω ρατσιστικά σχόλια. Είναι μέρος της ζωής μας, αλλά δεν θα μας σταματήσει. Η υποστήριξη των ανθρώπων που αγαπάμε και το περήφανο που αισθανόμαστε για την καταγωγή μας, είναι αυτά που μας κρατούν δυνατούς», τόνισε.