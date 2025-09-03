Κλόι Κέλι: Η λιονταρίνα που δεν πιστεύει σε… γούρια

Η Κλόι Κέλι έχει μάθει να κλέβει την παράσταση στα γήπεδα, είτε σκοράρει το γκολ που φέρνει τίτλους στην Αγγλία είτε παίζει με την ίδια πάθος στη φανέλα της Άρσεναλ. Όμως, πίσω από τα φώτα και τη λάμψη, η 27χρονη σταρ παραμένει μια απλή κοπέλα που αντλεί δύναμη από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής της: την οικογένεια, τους φίλους της και φυσικά… τα αγαπημένα της σκυλιά.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις επικαλαμίδες της έχει τυπώσει φωτογραφίες από τον γάμο της και τα τετράποδα της. Κι όμως, όταν τη ρωτούν για προλήψεις και γούρια, η απάντηση της Κέλι είναι αποστομωτική: «Δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτά. Μετά τον τραυματισμό στο γόνατο κατάλαβα ότι δεν έχουν καμία σημασία».

Κάποτε, φορούσε πάντα το headband της, έδενε τα μαλλιά της με συγκεκριμένο τρόπο και έμπαινε στο γήπεδο με μια αυστηρή σειρά κινήσεων όλα για να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο. Σήμερα, όμως, όλα αυτά έχουν μείνει στο παρελθόν: «Θα με δείτε με τέσσερα διαφορετικά χτενίσματα στο ίδιο τουρνουά. Δεν με νοιάζει πια. Πρώτα αριστερό παπούτσι, μετά δεξί, κι αυτό είναι όλο».