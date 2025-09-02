Τίτλοι τέλους για τη Λίκε Μάρτενς: Μια καριέρα που άλλαξε το ποδόσφαιρο γυναικών

Αποχωρεί ήσυχα, όπως ακριβώς έπαιζε, αλλά με τη βαρύτητα που κουβαλάει το όνομά της. Η Λίκε Μάρτενς στα 32 της, η Ολλανδή σταρ αποφάσισε να πει «αντίο» σε μια καριέρα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για το ποδόσφαιρο γυναικών.

«Ως μικρό κορίτσι, ονειρευόμουν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια κάτι που τότε σχεδόν δεν υπήρχε» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η καριέρα της ξεκίνησε από την Heerenveen, πέρασε από κορυφαία clubs (Μπαρτσελόνα,Παρί Σεν Ζερμέν) και κορυφώθηκε με την κατάκτηση του Euro 2017 με την Ολλανδία. Ήταν η χρονιά που έγινε η πρώτη Ευρωπαία που πήρε το FIFA Best Women's Player.

Μια καριέρα γεμάτη τίτλους αλλά και νόημα

15 τίτλοι με συλλόγους σε τρεις χώρες, Champions League με την Μπαρτσελόνα, 160 συμμετοχές με την εθνική. Αλλά αυτά είναι απλώς νούμερα. Η Μάρτενς ήταν κάτι παραπάνω, μια παίκτρια-σύμβολο σε μια εποχή που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γυναικών άλλαξε επίπεδο. Από κομπάρσος πίσω από τις ΗΠΑ, σε ισότιμος πρωταγωνιστής.

Η απόφαση να αποχωρήσει έρχεται ένα χρόνο μετά την αποχώρησή της από την εθνική. Και αυτή τη φορά, ήταν δική της επιλογή

Σε ένα προσωπικό μήνυμα, αναφέρθηκε στο παιδικό της όνειρο, τις μεγάλες στιγμές με τις ομάδες και την εθνική Ολλανδίας, αλλά και στη νέα της προτεραιότητα: τη μητρότητα. Ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της και δήλωσε περήφανη για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου γυναικών, που θα συνεχίσει να παρακολουθεί με αγάπη: «Ως μικρό κορίτσι, ονειρευόμουν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια – κάτι που τότε σχεδόν δεν υπήρχε καν.Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ πόσο μακριά θα με πήγαινε αυτό το όνειρο. Πέρυσι, αποχαιρέτησα την εθνική ομάδα και τώρα πήρα την απόφαση να αποσυρθώ και από το συλλογικό ποδόσφαιρο. Παρόλο που είχα αρκετές εξαιρετικές ευκαιρίες να συνεχίσω, επέλεξα να απομακρυνθώ από το παιχνίδι που αγαπώ τόσο πολύ και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου. Το να αγωνίζομαι για φανταστικούς συλλόγους σε όλη την Ευρώπη και να εκπροσωπώ τη χώρα μου 160 φορές υπήρξε τεράστια τιμή. Κάθε αγώνας, κάθε στιγμή στο γήπεδο είναι μια ανάμνηση που θα κρατήσω για πάντα. Το ποδόσφαιρο μου χάρισε αξέχαστες εμπειρίες αλλά περισσότερο από αυτό, με διαμόρφωσε στον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Τώρα, νιώθω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρω αυτή την απόφαση. Η μεγαλύτερη προτεραιότητά μου είναι να γίνω η καλύτερη μητέρα που μπορώ για τον Lowen και ανυπομονώ να αγκαλιάσω όλα όσα έρχονται. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την αγάπη και τη στήριξη τόσων πολλών ανθρώπων: της οικογένειάς μου, των φίλων μου, των συμπαικτριών μου, του τεχνικού επιτελείου που με καθοδήγησε και των φιλάθλων που με στήριξαν άνευ όρων. Είμαι βαθιά ευγνώμων σε κάθε έναν από εσάς. Το ποδόσφαιρο θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και θα συνεχίσω να το παρακολουθώ με περηφάνια καθώς το γυναικείο ποδόσφαιρο μεγαλώνει και εμπνέει νέες γενιές. Όπως ενέπνευσε κι εμένα. Σας ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου, που ήσασταν μέρος αυτού του ταξιδιού».:

