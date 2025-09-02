Μετά από μία άκρως επιτυχημένη σεζόν στην Ουνιόν Βερολίνου και τη Β' κατηγορία Γερμανίας, η Ελένη Μάρκου προσθέτει στο πλούσιο βιογραφικό της ακόμα μία ομάδα.

Η πολύπειρη Ελληνίδα αμυντικός ανακοινώθηκε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αφότου υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο με τους Αετούς. Η ίδια προπονείται με την ομάδα εδώ και αρκετές εβδομάδες, ενώ έχει εμφανιστεί και στα φιλικά προετοιμασίας για τη σεζόν που πρόκειται να ξεκινήσει.

Ο σύλλογος την ενέταξε στο ρόστερ του λίγο πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο, με τον προπονητή της, Νίκο Αρναούτη, να μιλά με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στην επίσημη ιστοσελίδα της Άιντραχτ για την ομαδικότητα που τη χαρακτηρίζει.

«Η Ελένη θα μας δώσει ακόμη περισσότερες επιλογές σε όλα τα επίπεδα. Γνωρίζει απόλυτα τον ρόλο της και αποδίδει στο εκατό τοις εκατό ως μια πραγματική παίκτρια ομάδας. Περιμένουμε να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας κόουτς.

Από τον ΠΑΟΚ μέχρι την Άιντραχτ

Η Ελένη Μάρκου είναι μια από τις πιο έμπειρες και καταξιωμένες Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες με μία πλούσια καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη 2η κατηγορία της Γερμανίας με την Ουνιόν Βερολίνου, όπου σημείωσε τρία γκολ σε 23 αγώνες. Η συμβολή της ήταν καθοριστική και στην κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του Κέπενικ και στην άνοδό της στην Bundesliga. Παράλληλα, συμμετείχε σε τρεις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Γερμανίας, μεταξύ των οποίων και το παιχνίδι της φάσης των «16» απέναντι σε ομάδα της πρώτης κατηγορίας.

Η διεθνής Ελληνίδα μπακ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική της πορεία στον ΠΑΟΚ, όπου παρέμεινε μέχρι το 2019, παίρνοντας παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα στην Κύπρο και τις Apollon Ladies, πριν μετακομίσει το 2020 στη Γερμανία για λογαριασμό της Έσεν. Εκεί πραγματοποίησε 19 εμφανίσεις και πέτυχε δύο γκολ τη σεζόν 2020/21.

Στη συνέχεια βρέθηβκε στην Ελβετία, όπου αγωνίστηκε τρία χρόνια στη Women’s Super League, φορώντας τις φανέλες της Βασιλείας (2021/22 και 2023/24) και της Ζυρίχης (2022/23).

Photo credits: Eintracht Frankfurt