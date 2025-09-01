Η ομάδα γυναικών της Κρουζέιρο έγραψε ιστορία το απόγευμα της Κυριακής (31/8), καθώς το «Ιντεπεντένσια» γέμισε με 13.533 φιλάθλους για τον επαναληπτικό ημιτελικό του πρωταθλήματος Βραζιλίας. Πρόκειται για ρεκόρ προσέλευσης όχι μόνο για τη φετινή χρονιά στο γήπεδο, αλλά και για το γυναικείο ποδόσφαιρο στη Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο των 7.829 θεατών στον τελικό του 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεπέρασε και τον αριθμό των 6.004 φιλάθλων που βρέθηκαν στο ίδιο γήπεδο για το ματς ανδρών ανάμεσα σε Αμέρικα-Μινέιρο και Κρουζέιρο.

Τα εισιτήρια του αγώνα απέφεραν έσοδα ύψους περίπου 49.800 ευρώ, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του συλλόγου, Πέδρο Λουρένσο, που δεν έκρυψε την ικανοποίησή του κι έθεσε ακόμη πιο υψηλό στόχο για τα μελλοντικά παιχνίδια των γυναικών.«Σπάσαμε ρεκόρ σήμερα, σχεδόν 14.000 θεατές. Στον τελικό θέλουμε 20.000. Οι φίλαθλοι πρέπει να μας στηρίξουν, τα κορίτσια το αξίζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Η Κρουζέιρο πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της το εισιτήριο για τον τελικό του πρωταθλήματος γυναικών Βραζιλίας, όπου θα αντιμετωπίσει την πολύπειρη Κορίνθιανς.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, που φέτος επένδυσε περίπου 2,7 εκατ. ευρώ (το μεγαλύτερο ποσό από την ίδρυση του τμήματος το 2019) τόνισε ότι θα συνεχίσει να βοηθάει το ποδόσφαιρο γυναικών στην χώρα του με όλα τα μέσα που διαθέτει.