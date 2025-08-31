Μίλι Μπράιτ: «Έμεινα εκτός του Women's EURO 2025 και ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού, το να πατάς φρένο είναι ίσως πιο δύσκολο από το να πατάς γκάζι. Και η Μίλι Μπράιτ το έκανε. Μετά από μια εξαντλητική σεζόν με 36 εμφανίσεις, τρεις τίτλους με την Τσέλσι και ένα κορμί που φώναζε «ως εδώ», η 32χρονη αρχηγός πήρε τη μεγάλη απόφαση να πει "όχι" στην Εθνική Αγγλίας και στο Women's EURO 2025.

Κι όμως παρά την τεράστια σημασία του τουρνουά, παρά το γεγονός ότι οι συμπαίκτριές της σήκωσαν ξανά την κούπα απέναντι στην Ισπανία η Μπράιτ δεν μετανιώνει ούτε λεπτό.

«Ήταν η πρώτη φορά που πήρα μια απόφαση για μένα. Όχι για τους άλλους. Και ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου», δήλωσε σε μια απολαυστικά ειλικρινή συνέντευξη στο «BBC Radio 5».

Η Μπράιτ δεν έκρυψε τίποτα. Ούτε το πώς έσπρωχνε τον εαυτό της στα όριά του όλη τη σεζόν, ούτε το πόσο ένιωθε να χάνει τον εαυτό της στην πίεση: «Ένιωθα άδεια. Δεν ήμουν πια εγώ. Δεν ήμουν η δυνατή, κεφάτη, εκρηκτική Μίλι. Ήμουν απλά εξαντλημένη»

Μέσα σ’ όλα, υπήρχε και ένας τραυματισμός στο γόνατο. Χειρουργείο το καλοκαίρι. Παράλληλα ξεκίνησε και συνεδρίες με ψυχολόγο. Το σώμα και το μυαλό ζητούσαν το ίδιο πράγμα, ανάσα. Και η ανάσα αυτή ήρθε. Και την έσωσε.

Το βάρος του αρχηγού

Δεν είναι εύκολο να είσαι η «βράχος» σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών στον κόσμο , Τσέλσι και Εθνική Αγγλίας. Το ξέρει καλά. «Όταν είσαι αρχηγός, δεν μπορείς να πέσεις. Πρέπει να κρατήσεις τους πάντες όρθιους. Να λύσεις προβλήματα. Να σηκώσεις άλλα βάρη εκτός από τα δικά σου. Αλλά ποιος σηκώνει εσένα;»

Στην Τσέλσι, η μετά-Χέις εποχή ξεκίνησε με την Σόνια Μπομπαστόρ και προς έκπληξη πολλών δεν κλονίστηκε καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα, ήρθαν ξανά όλοι οι τίτλοι εκτός από έναν. Και η σχέση της με τη νέα προπονήτρια, ίσως καλύτερη από αυτή που περίμενε: «Ένιωθα ότι μπορώ να πάω να της πω τα πάντα. Αυτό είναι σπάνιο.»