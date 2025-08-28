Η αστυνομία του Lancashire προχώρησε στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα από το Great Harwood, ο οποίος φέρεται να έστελνε ρατσιστικά και μηνύματα προς την αμυντικό της εθνικής Αγγλίας, Τζες Κάρτερ, κατά τη διάρκεια του Women's EURO 2025.

Παρότι ο συλληφθείς αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος , οι αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τις έρευνες και να εντοπίσουν κάθε υπεύθυνο για τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές. Ο Mark Roberts, επικεφαλής της αστυνομίας που ασχολείται με θέματα ποδοσφαίρου, τόνισε πως τέτοιου είδους ρατσιστικές επιθέσεις δεν γίνονται αποδεκτές και ότι η σημερινή σύλληψη αποτελεί μόνο την αρχή.

Η ίδια η Κάρτερ είχε μιλήσει ανοιχτά για τον ψυχολογικό αντίκτυπο που είχε η κακοποίηση αυτή, αποκαλύπτοντας πως ένιωσε φόβο και αμφιβολίες πριν από τον τελικό του Euro, όπου η Αγγλία κατέκτησε τον τίτλο στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι κόντρα στην Ισπανία.

«Ένιωσα τόσο μικρή, σαν να μην έχω αξία», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς η κακοποίηση την έκανε να αμφιβάλλει για κάθε της κίνηση και να φοβάται να επιστρέψει στο γήπεδο. Η οικογένειά της, όπως είπε, επίσης βίωσε μεγάλη στεναχώρια.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας έχει ήδη αναλάβει δράση, συνεργαζόμενη με τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να φέρει τους θύτες ενώπιον της δικαιοσύνης και να προστατεύσει τους αθλητές από τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές.