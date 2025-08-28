Τα πάνω-κάτω στη WSL: Παραιτήθηκε ο Ματ Μπίαρντ από την Μπέρνλι για να... προλάβει τη Λέστερ!

Η WSL ξεκινά σε δύο εβδομάδες, αλλά στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας... έχει ήδη ξεσπάσει καταιγίδα. Η Λέστερ απέλυσε την Αμαντίν Μικέλ, ενώ ο Ματ Μπιαρντ παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Μπέρνλι για να διεκδικήσει τη θέση της!

Η Μπέρνλι είχε κάνει την «έκπληξη» το καλοκαίρι, όταν ανακοίνωσε την πρόσληψη του πολύπειρου Ματ Μπίαρντ, πρώην τεχνικού της Τσέλσι και της Λίβερπουλ. Ένας άνθρωπος με σημαντική εμπειρία και προφίλ WSL, που προοριζόταν να ανεβάσει την ομάδα στην Women's Championship.

Μόνο που ο Μπίαρντ… δεν πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο της ούτε σε ένα επίσημο ματς.

Μόλις δύο μήνες μετά την πρόσληψή του, ο 47χρονος Άγγλος υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς όπως αποκαλύφθηκε επιθυμούσε να αναλάβει τη Λέστερ, ομάδα πρώτης κατηγορίας, που φλέρταρε με την απόλυσή της προπονήτριάς της, Αμαντίν Μικέλ.

Το «όχι» της Μπέρνλι και η ρήξη...

Η Μπέρνλι αρνήθηκε να του δώσει άδεια να μιλήσει με τη Λέστερ. Ο Μπιαρντ όμως ήταν αποφασισμένος. Προτίμησε να φύγει, αφήνοντας την ομάδα στα κρύα του λουτρού μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της χρονιάς. Η παραίτηση ήρθε το πρωί της Τετάρτης και λίγο αργότερα... έσκασε η απόλυση της Μικέλ από τη Λέστερ.

Η Μπέρνλι δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της, αλλά κράτησε διπλωματική στάση, ανακοινώνοντας:

«Είμαστε απογοητευμένοι με την απόφαση του Ματ, αλλά κοιτάμε μπροστά. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας για τη σεζόν 2025-26 και μετά.»

Στη θέση του Μπιαρντ, ως υπηρεσιακήαναλαμβάνει η Λουίζ Ρόμπερτς, με βοηθό τον Λίαμ Γκίλμπερτ.

Και τώρα… τι γίνεται στη Λέστερ;

Η Λέστερ τερμάτισε 10η πέρσι στη WSL, μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά η έλευση του νέου διευθυντή γυναικείου ποδοσφαίρου, Λι Μπίλιαρντ, φαίνεται πως έφερε διαφορετική φιλοσοφία. Ο Μπίλιαρντ έκρινε ότι η ομάδα χρειαζόταν αναβάθμιση στον πάγκο, και δεν δίστασε να «τελειώσει» τη Γαλλίδα τεχνικό λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν την πρεμιέρα.