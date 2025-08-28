Παρή Κανιωτάκη στο GWomen: «Η άνεση είναι ο εχθρός της εξέλιξης»

Η Παρή Κανιωτάκη άφησε τον ΟΦΗ και την ασφάλεια της γνώριμης καθημερινότητας, για να κυνηγήσει το όνειρό της στη Σουηδία. Στην AIK Στοκχόλμης πλέον, η νεαρή μεσοεπιθετικός μιλά για την απόφασή της να φύγει στα μέσα της σεζόν, τις δυσκολίες της προσαρμογής, τη σημασία της εκπαίδευσης και τον διπλό της στόχο όπως λέει στο GWomen, να εξελιχθεί ως ποδοσφαιρίστρια και ως άνθρωπος.

Photo Desigh: Christos Zoidis

Ποια ήταν τα βασικά κριτήρια που σε οδήγησαν να φύγεις στα μέσα της σεζόν;

«Ή σκέψη της Σουηδίας υπήρξε τον τελευταίο χρόνο στο μυαλό μου τόσο για την ποδοσφαιρική μου εξέλιξη αλλά και για το ακαδημαϊκό μου μέλλον. Έτσι αποφάσισα να έρθω στην μέση της σεζόν έτσι ώστε παράλληλα με το ποδόσφαιρο να αρχίσω τα εντατικά μαθήματα σουηδικών για να μπορέσω την επόμενη χρονιά να ενταχθώ σε κάποιο πανεπιστήμιο».

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της μετάβασης από τον ΟΦΗ;

«Ο ΟΦΗ ήταν η πρώτη γυναικεία ομάδα που αγωνιστικά καθώς στο παρελθόν αγωνιζόμουν σε ακαδημία αγοριών. Πέρασα 4 πολύ όμορφα χρόνια στο σύλλογο γεμάτα εμπειρίες και συναισθήματα που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα. Οι συμπαίκτριες μου, οι προπονητές μου και κάθε άνθρωπος που διέθετε την δική του προσπάθεια για την ομάδα είχε γίνει πλέον οικογένεια μου! Το να φύγω στην αρχή μου ήταν δύσκολο. Παρόλα αυτά η AIK με υποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο κάνοντας την προσαρμογή μου πιο εύκολη».

Τι διαφορές νιώθεις στο ρυθμό, στην ένταση και στην τακτική φιλοσοφία σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα;

«Ο ρυθμός είναι πιο υψηλός και η ένταση της προπόνησης θυμίζει αγώνα γεμάτο μαχητικότητα και δυνατό παιχνίδι. Στην Ελλάδα το παιχνίδι είναι πιο τεχνικό και συχνά πιο αργό, ενώ εδώ όλα γίνονται πιο γρήγορα δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην φυσική κατάσταση των αθλητριών».

Πώς σε βοήθησε ο ΟΦΗ στην εξέλιξή σου και τι «παίρνεις» μαζί σου από εκείνη την περίοδο;

«Ο ΟΦΗ μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο της χώρας από μικρή ηλικία αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες για την εξέλιξη μου.Αγωνίστηκα δίπλα σε παίκτριες με πολύ μεγάλη εμπειρία και συνεισφορά στο ποδόσφαιρο γυναικών κάνοντας με να θέλω να τις μιμηθώ και να χαράξω και εγώ την δική μου πορεία.Αυτό που παίρνω μαζί μου είναι οι αξίες που έμαθα εκεί όπου και με έχουν διαμορφώσει όχι μόνο ως παίκτρια αλλά και ως άνθρωπο».

Ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι σου για το υπόλοιπο της σεζόν στη Σουηδία;

«Αρχικά να πάρω χρόνο συμμετοχής στέκοντας επάξια σε αυτό το επίπεδο και αποδεικνύοντας ότι μπορώ να κερδίσω μια θέση στην ομάδα. Ακόμα να βελτιώνομαι καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον πιο οργανωμένο , που ευνοεί τις αθλήτριες και τις παροτρύνει να προσπαθούν συνεχώς για το καλύτερο. Ωστόσο ο μεγαλύτερος στόχος για εμένα ήταν να μπορέσω να βγω από την ζώνη άνεσης μου και να έρθω αντιμέτωπη όχι μόνο με την προσαρμογή σε μια νέα ομάδα αλλά και σε μια νέα χώρα, νέα καθημερινότητα καθώς πιστεύω πως η άνεση σου είναι ο εχθρός της εξέλιξης σου».

Πώς διαχειρίστηκες πρακτικά ζητήματα (γλώσσα, στέγη, καιρός, διατροφή) και ποια tips θα έδινες σε άλλες Ελληνίδες που σκέφτονται το εξωτερικό;

«Έχοντας το προνόμιο να βρίσκομαι σε οικογενειακό περιβάλλον καθώς η θεία μου μένει εδώ τα τελευταία 20 χρόνια λύνονται πολλά από αυτά τα ζητήματα. Όσο για τον καιρό είναι θέμα συνήθεις .Αν και μόλις ένα μήνα στην Σουηδία θα τις συμβούλευα εάν το σκέφτονται να κάνουν αυτό το βήμα καθώς μέσα από αυτή την διαδικασία γνωρίζεις όχι μόνο καινούργιες ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες αλλά και πολιτισμούς. Συναναστρέφεσαι με ανθρώπους άλλης νοοτροπίας και μαθαίνεις να ζεις σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον».

Πώς βλέπεις την καριέρα σου σε ορίζοντα 2–3 ετών; Σουηδία, επιστροφή Ελλάδα ή άλλο πρωτάθλημα;

«Φαντάζομαι τον εαυτό μου στην Σουηδία να συνδυάζει σπουδές και ποδόσφαιρο. Σίγουρα δεν αποκλείω καμία διαφορετική επιλογή αλλά το βασικότερο για εμένα είναι να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον όπου θα μπορώ βήμα- βήμα να εξελίσσομαι δουλεύοντας καθημερινά για αυτό».