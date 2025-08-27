Μπορεί να διαβάζεις ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίζει με την PSV για το Champions League Γυναικών και να σκέφτεσαι: «ΟΚ, αλλά τι δουλειά έχουν στη Σουηδία;» Καλή ερώτηση και η απάντηση έχει να κάνει με τη νέα, περίπλοκη (και λίγο... μπλεγμένη) μορφή της διοργάνωσης.

Από τη σεζόν 2025-26, η UEFA άλλαξε τη δομή του Women's Champions League, μεγαλώνοντας τη φάση των ομίλων από 16 σε 18 ομάδες. Αυτό σημαίνει πως περισσότερες ομάδες πρέπει να περάσουν από προκριματικά, και η Γιουνάιτεντ είναι μία από αυτές.

Η Τσέλσι προκρίθηκε απευθείας στους ομίλους χάρη στην κατάκτηση της WSL. Η Άρσεναλ επίσης «τσίμπησε» θέση, χάρη στο περσινό ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Όμως η ομάδα του Μαρκ Σκίνερ που τερμάτισε πίσω από τις δύο πρέπει να περάσει από τον... σκόπελο των προκριματικών.

Τι παίζει με τα προκριματικά

Τα προκριματικά χωρίζονται σε δύο δρόμους: τον champions path (για πρωταθλήτριες χωρών) και τον league path (για δευτεραθλήτριες και τρίτες). Η Γιουνάιτεντ ανήκει στο δεύτερο και ξεκινά το ταξίδι της από τον δεύτερο γύρο.

Εκεί, μπαίνει σε ένα «μίνι τουρνουά» τεσσάρων ομάδων ένας ημιτελικός, ένας τελικός και... σπίτι σου αν χάσεις.

Το μίνι τουρνουά της Γιουνάιτεντ διεξάγεται στη Στοκχόλμη, αφού η σουηδική Χάμαρμπι είναι η διοργανώτρια. Εκεί λοιπόν οι Red Devils παίζουν με την Αϊντχόφεν στον ημιτελικό, ενώ αν κερδίσουν, θα αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του Χάμαρμπι - Μέταλιστ Χάρκιβ, τρεις μέρες αργότερα στον τελικό.

Ο νικητής του τουρνουά προκρίνεται στον τρίτο γύρο των προκριματικών, με διπλά ματς (11 και 18 Σεπτεμβρίου) που οδηγούν στη φάση των ομίλων. Αν όμως ηττηθούν; Υποβιβάζονται στην προκριματική φάση του νέου Europa Cup Γυναικών, της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Γιατί Σουηδία;

Καθώς τα μίνι τουρνουά είναι ουσιαστικά «ουδέτερες» διοργανώσεις, φιλοξενούνται από ομάδες που ορίζονται από την UEFA. Στην περίπτωση της Γιουνάιτεντ, η Χάμαρμπι που πέρυσι συμμετείχε στους ομίλους και έχει την έδρα της στη Στοκχόλμη ανέλαβε τη διοργάνωση. Έτσι, όλα τα ματς του συγκεκριμένου γκρουπ θα γίνουν στο εντυπωσιακό 3Arena, χωρητικότητας 28.000 θεατών.

Παρόμοια τουρνουά διεξάγονται σε άλλες χώρες όπως η Τσεχία, η Ιταλία, η Αυστρία (στο league path) αλλά και η Σλοβενία, η Κύπρος, το Βέλγιο και η Αλβανία (στο champions path).