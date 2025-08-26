Η μεταγραφική περίοδος... παίρνει φωτιά στο ποδόσφαιρο γυναικών και η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται έτοιμη να ταράξει τα νερά! Οι Πολίτες έχουν βάλει στο μάτι τη 22χρονη μεσοεπιθετικό Γκρέις Κλίντον,η οποία διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου της με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Κλίντον, παρότι ανήκει στους κόκκινους διαβόλους από το 2022, χρειάστηκε να περάσει από δανεισμούς σε Μπρίστολ Σίτι και Τότεναμ, πριν πάρει στα σοβαρά φανέλα βασικής στο. Μετρώντας 8 γκολ στην πρώτη της γεμάτη σεζόν στη Women’s Super League.

Η Σίτι καραδοκεί...

Σύμφωνα με The Times, η Σίτι παρακολουθεί στενά την υπόθεση και είναι έτοιμη να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή της, εφόσον δεν υπάρξει ανανέωση συμβολαίου από πλευράς Γιουνάιτεντ. Η προθεσμία όμως είναι στενή με το παράθυρο μεταγραφών κλείνει στις 4 Σεπτεμβρίου.

Οι εμφανίσεις της στην WSL δεν πέρασαν απαρατήρητες. Η Κλίντον κέρδισε θέση στην αποστολή της Αγγλίας για το Women's EURO 2025, όπου είχε ενεργό ρόλο, έπαιξε σε πέντε ματς, όλα ως αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων και των τριών αγώνων στη φάση των νοκ-άουτ. Μετρά ήδη 16 συμμετοχές και 3 γκολ με το εθνόσημο.