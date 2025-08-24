Της έκατσε… βαριά η Μασσαλία. Η Μαρία Θόρισντοτιρ, πρώην αμυντικός των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι, ετοιμάζεται να πει «αντίο» στην Μαρσέιγ μόλις λίγες ημέρες αφότου υπέγραψε, μετά από σοκαριστικό επεισόδιο που σημειώθηκε σε φιλικό προετοιμασίας στην Ισπανία.

Η 29χρονη Νορβηγίδα, που αποκτήθηκε για να φέρει εμπειρία και ηρεμία στα μετόπισθεν της ομάδας, βρέθηκε μπροστά σε σκηνές… ρινγκ, σε έναν αγώνα που υποτίθεται θα ήταν απλώς μια ακόμη δοκιμή ενόψει της νέας σεζόν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο φιλικό κόντρα στην ισπανική Εσπορτί Ευρώπα, που διεξήχθη στη Βαρκελώνη. Αν και η Μαρσέιγ επικράτησε 2-1, το ματς στιγματίστηκε από επεισόδια στα τελευταία λεπτά. Η σπίθα άναψε μετά από γκολ της Ροσελέν Κεζαμί, το οποίο η ισπανική πλευρά υποστήριξε πως ήταν οφσάιντ.

Η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η Θόρισντοτιρ, που έχει περάσει από κορυφαίες ομάδες της Αγγλίας και έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, φέρεται να έμεινε σοκαρισμένη από το συμβάν. Σύμφωνα με τη γαλλική Provence, η αμυντικός εγκατέλειψε άμεσα την προετοιμασία της ομάδας στη Χιρόνα και επέστρεψε στη Νορβηγία για να «ηρεμήσει και να σκεφτεί τα επόμενα βήματά της».

«Μαύρα σύννεφα» στον γαλλικό νότο

Το κλίμα στη Μαρσέιγ μοιάζει ηλεκτρισμένο και στις δύο πλευρές του συλλόγου, ανδρικό και γυναικείο. Στους άνδρες, μετά την ήττα-σοκ από τη Ρεν στην πρεμιέρα της Ligue 1, ξέσπασε επεισόδιο ανάμεσα στους Αντριέν Ραμπιό και Τζόναθαν Ρόου, με αποτέλεσμα και οι δύο να τεθούν εκτός ομάδας και να μπουν στη λίστα μεταγραφών για πειθαρχικούς λόγους.