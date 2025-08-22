Η Λίζμπεθ Οβάλλε, η σούπερ σταρ της Μις και των Τίγκρες, έγραψε ιστορία με τη μεταγραφή της στην αμερικανική ομάδα Ορλάντο Πράιντ, που ανακοίνωσε την απόκτησή της έναντι του ποσού-ρεκόρ των 1.350.000 ευρώ (περίπου 1,1 εκατομμύρια λίρες).

Η 25χρονη επιθετικός, γνωστή και ως «La Maga» (Η Μάγισσα), αφήνει το Μεξικό και την Τίγκρες μετά από οκτώ χρόνια γεμάτα επιτυχίες, έχοντας καταγράψει 136 γκολ και 103 ασίστ σε 294 συμμετοχές, ενώ έχει κατακτήσει έξι τίτλους πρωταθλήματος.

Η μεταγραφή της αποτελεί ένα μεγάλο «μπαμ» για την γυναικεία ΝWSL, καθώς η ομάδα της Φλόριντα πληρώνει ποσό-ρεκόρ για παίκτρια και δείχνει τις φιλοδοξίες της να υπερασπιστεί τον τίτλο της περσινής σεζόν. Παρά το ταλέντο παικτριών όπως η Μάρτα και η Μπάρμπρα Μπάντα, η ομάδα είχε παρουσιάσει κάμψη στο σκοράρισμα τη φετινή χρονιά, και η προσθήκη της Οβάλλε αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην επιθετική της γραμμή.

Ο ιδιοκτήτης της Ορλάντο, Μαρκ Ουίλφ, δήλωσε ότι η μεταγραφή είναι μια σαφής ένδειξη της δέσμευσης της ομάδας να χτίσει πρωταθλητικές ομάδες και να επενδύσει σε κορυφαία ταλέντα, ενώ η αθλήτρια από το Μεξικό τόνισε ότι έρχεται με ξεκάθαρο στόχο να κερδίσει τίτλους και να αφήσει το στίγμα της στην ομάδα.

Η Οβάλλε θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027, με επιλογή για το 2028, ανοίγοντας μια νέα, συναρπαστική σελίδα στην καριέρα της, αυτή τη φορά στην κορυφαία αμερικανική λίγκα.