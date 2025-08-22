Δεν θα φορέσει την φανέλα της Άρσεναλ στην πρεμιέρα της Women’s Super League η Λία Γουίλιαμσον, καθώς η αρχηγός της εθνικής Αγγλίας υπέστη τραυματισμό στο δεξί γόνατο στον τελικό του Women's EURO 2025 και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Η 28χρονη στόπερ, που κατέκτησε φέτος EURO με τις Lionesses, παρουσίασε πρήξιμο στο γόνατο επιστρέφοντας στην προετοιμασία της Άρσεναλ, με αποτέλεσμα να χάσει την καλοκαιρινή περιοδεία στη Γερμανία. Υποβλήθηκε σε καθαρισμό του γονάτου, με την επέμβαση να στέφεται με επιτυχία, και πλέον έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η Άρσεναλ, που μπαίνει στη φετινή WSL με... αέρα μετά την περσινή κατάκτηση του Champions League, ξεκινά τις υποχρεώσεις της στις 6 Σεπτεμβρίου απέναντι στις London City Lionesses χωρίς όμως την ηγέτιδά της στα μετόπισθεν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γουίλιαμσον είχε τραυματιστεί στο ίδιο γόνατο με ρήξη χιαστού τον Απρίλιο του 2023 σε ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και είχε μείνει εκτός σχεδόν για 10 μήνες. Παρόλα αυτά, η τωρινή ενόχληση δεν σχετίζεται άμεσα με τον προηγούμενο τραυματισμό.

Δεν είναι η μόνη απώλεια όμως, καθώς και η συμπαίκτριά της στην εθνική, Λόρεν Τζέιμς, τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον ίδιο τελικό και θα χάσει την έναρξη της σεζόν με την Τσέλσι.