Ο Γκάρεθ Τέιλορ, ο νέος προπονητής της γυναικείας ομάδας της Λίβερπουλ, ξεκαθαρίζει σε συνέντευξη του τη στάση του σχετικά με τη δημόσια διαμάχη που είχε με την Άγγλο επιθετικό Κλόι Κέλι κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Κέλι, που μετακόμισε στην Άρσεναλ τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού, είχε καταγγείλει «αρνητική συμπεριφορά» από τη Σίτι, τονίζοντας πως ήθελε να ξαναβρεί την ευτυχία της. Η Κέλι που κατέκτησε το Champions League με την Άρσεναλ και έγινε ηρωίδα στον τελικό του Women's EURO 2025, σκοράροντας το νικητήριο πέναλτι στην αναμέτρηση με την Ισπανία.

Ο Τέιλορ δήλωσε πως σε κάθε ομάδα υπάρχουν δυσκολίες και διαφωνίες, όμως τονίζει ότι πάντα προσπαθούσε να είναι δίκαιος και επαγγελματίας. «Δεν μπορείς να κάνεις όλους ευχαριστημένους. Εγώ ήμουν παίκτης και το καταλαβαίνω, αλλά η δουλειά μου ως προπονητής είναι να επιλέγω την καλύτερη ομάδα για να πετύχει».

Μετά από πέντε χρόνια στη Σίτι, ο Τέιλορ ανέλαβε τη Λίβερπουλ σε μια περίοδο ανασυγκρότησης. Η ομάδα έχασε δύο βασικές παίκτριες, την Όλιβια Σμιθ και την Τέιλορ Χιντς, που μετακόμισαν στην Άρσεναλ. «Δεν θέλουμε να χάνουμε ταλέντα, αλλά καταλαβαίνουμε την ανάγκη τους για εξέλιξη», τονίζει.

Η Λίβερπουλ, με δύο διαδοχικούς τίτλους WSL το 2013 και 2014, φιλοδοξεί να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις, με στόχο σε λίγα χρόνια να διεκδικεί θέσεις στο Champions League.