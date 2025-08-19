Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα παραδέχθηκε ότι τα οικονομικά προβλήματα ανάγκασαν τον σύλλογο να αποδεσμεύσει έξι βασικές παίκτριες από την ομάδα γυναικών. Η νέα σεζόν ξεκινά με 17 μόλις παίκτριες στην πρώτη ομάδα, και στρατηγική στροφή προς τις νεαρές αθλήτριες.

Οι Μπλαουγκράνα, λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της σεζόν στη Liga F, είναι αντιμέτωποι με μια σοβαρή αναδιάρθρωση του ρόστερ της γυναικείας ομάδας. Έξι βασικές ποδοσφαιρίστριες αποχώρησαν αυτό το καλοκαίρι, ανάμεσά τους και η Φρίντολινα Ρόλφο, που πήγε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Άλλες σημαντικές αποχωρήσεις περιλαμβάνουν τις Έλι Ρόουμπακ, Μπρούνα Βιλαμάλα και Μαρτίνα Φερνάντεθ.

Οικονομική πίεση και περιορισμοί

Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Τσάβι Ο’Καλαχάν, εξήγησε πως οι αποφάσεις αυτές δεν ήταν αγωνιστικές, αλλά καθαρά οικονομικές. «Ο προϋπολογισμός της γυναικείας ομάδας αυξήθηκε κατά 1 εκατ. ευρώ, ωστόσο η αγορά είναι πλέον φουσκωμένη. Για να κρατήσεις τις κορυφαίες παίκτριες πρέπει να επενδύσεις σοβαρά, και αυτό σημαίνει πως πρέπει να στηριχθούμε περισσότερο στην Ακαδημία και να κάνουμε στοχευμένες προσθήκες», δήλωσε ο Ο’Καλαχάν.

Η αντίθεση μεταξύ των δύο φύλων στην κατανομή πόρων είναι αισθητή: σύμφωνα με το The Athletic, η ανδρική ομάδα της Μπαρτσελόνα κόστισε 319 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς για τη σεζόν 2024-25, ενώ η γυναικεία μόλις 11 εκατομμύρια. Οι Ακαδημίες του συλλόγου έλαβαν 17 εκατομμύρια.

Επιπλέον, οι κανονισμοί του ισπανικού FFP (Financial Fair Play) περιλαμβάνουν και τα έξοδα της γυναικείας ομάδας, γεγονός που περιόρισε ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα κινήσεων της διοίκησης.

Νέα σελίδα με φόντο την βιωσιμότητα

Με τις οικονομικές δυσκολίες σε πρώτο πλάνο, η Μπαρτσελόνα στρέφεται πλέον στις νεαρές παίκτριες και στη δημιουργία ενός «βιώσιμου μοντέλου» ανάπτυξης. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του συλλόγου, στόχος είναι η ενίσχυση της ακαδημίας και η ενσωμάτωση νέων ταλέντων στην πρώτη ομάδα.

Η ομάδα του Πέρε Ρομέου ετοιμάζεται για την έναρξη της σεζόν στις 30 Αυγούστου, όταν θα υποδεχθεί την Αλάμα σε αναμέτρηση για τη Liga F. Με μόλις 17 διαθέσιμες παίκτριες στο ρόστερ, το στοίχημα για την Μπαρτσελόνα είναι μεγάλο...

