Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου, καθώς περισσότεροι από 65.000 φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να υποδεχθούν τις Lionesses, που κατέκτησαν το Euro 2025 και έγραψαν ξανά ιστορία για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η παρέλαση της ομάδας με ανοιχτό διώροφο λεωφορείο κατά μήκος του εμπορικού, μέχρι το Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή. Ο κόσμος τραγουδούσε, πανηγύριζε, έκλαιγε από συγκίνηση. Στο πλευρό των κοριτσιών βρέθηκαν και μέλη της βασιλικής οικογένειας, δίνοντας ιδιαίτερη αίγλη στο event!

THIS IS WHAT IT MEANS! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



England fans welcome the #WEuro2025 champions home! 🏆 pic.twitter.com/GnjIfF0Sp4