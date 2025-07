Η «βολίδα» της Κλόι Κέλι στον τελικό του Women's EURO γρηγορότερη από το δυνατότερο σουτ της Premier League πέρυσι!

Η Κλόι Κέλι είναι αυτή τη στιγμή μία από τις πιο φορμαρισμένες παίκτριες στην Ευρώπη. Μετά την κατάκτηση του Champions League γυναικών με την Άρσεναλ, πήρε και το Women's EURO με την Αγγλία φέτος, σκοράροντας μάλιστα το πέναλτι που χάρισε στις Λέαινες το δεύτερο σερί τρόπαιό τους στη διοργάνωση.

Στον μεγάλο τελικό της Βασιλείας, η Κέλι ανέλαβε να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» για να σφραγίσει τη νίκη της ομάδας της Σαρίνα Βίγκμαν. Όχι μόνο ευστόχησε, αλλά κατέγραψε ένα απίστευτο σουτ, το οποίο έφτασε 110 χιλιόμετρα την ώρα!

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το σουτ δεν ήταν απλώς καθοριστικό για την έκβαση του παιχνιδιού, αλλά αποτελούσε και ρεκόρ. Σύμφωνα με την Connected Ball Technology της Αdidas, η εκτέλεση της Κέλι ήταν η μεν ταχύτερη στο Women's EURO του 2025, αλλά ξεπέρασε ακόμα και την πιο δυνατή προσπάθεια στην Premier League την περασμένη σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, το προηγούμενο ρεκόρ το κατείχε ο Αλεξάντερ Ίσακ της Νιούκαστλ με ένα σουτ 109 χλμ/ώρα απέναντι στη Λίβερπουλ.

Chloe Kelly's winning penalty against Spain was clocked at 110km/h - faster than the most powerful shot in the men's Premier League last season - scored by Alexander Isak 🚀 pic.twitter.com/RRI1b4Kstq