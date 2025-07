Μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες στον τελικό του Women's EURO του 2025 ήταν η Χάνα Χάμπτον. Η Αγγλίδα γκολκίπερ «κατέβασε ρολά» στη διαδικασία των πέναλτι με την Ισπανία, χρησιμοποιώντας το... σκονάκι της και χάρισε στις Λέαινες της Σαρίνα Βίγκμαν τον δεύτερο σερί τίτλο τους στη διοργάνωση.

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι η τερματοφύλακας της Αγγλίας γεννήθηκε με στραβισμό, μια σοβαρή οφθαλμολογική πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα του εγκεφάλου να εστιάζει σωστά και να βλέπει σε μακρινές αποστάσεις. Μέχρι την ηλικία των τριών ετών είχε ήδη υποβληθεί σε τρεις εγχειρήσεις, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η ίδια είχε πει πως για κάποια χρόνια δεν μπορούσε ούτε να βάλει νερό στο ποτήρι της! Οι γιατροί συνέστησαν στους γονείς της να την απομακρύνουν από κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, κρίνοντας ότι η συμμετοχή της σε σπορ ήταν επικίνδυνη.

Η καθημερινότητα της Χάνα ήταν μεν δύσκολη, το ποδόσφαιρο όμως ήταν πάντα το πάθος της και δεν υπήρχε περίπτωση να το εγκαταλείψει παρά το πρόβλημα στην όρασή της. Οι πρώτες της εμπειρίες ως τερματοφύλακας συνοδεύτηκαν από τραυματισμούς, αλλά και από μπόλικες απογοητεύσεις, αλλά η ίδια πείσμωσε.

Η μετακόμιση της οικογένειάς της στην Ισπανία ήταν καθοριστική για την εξέλιξή της. Στην ακαδημία της Βιγιαρεάλ, όπου αγωνίστηκε για χρόνια ως επιθετικός, πριν βρεθεί τελικά κάτω από τα γκολπόστ και καθιερωθεί ως βασική τερματοφύλάκας.

Κλήθηκε πρώτη φορά στην Εθνική το 2022, βρέθηκε όμως εκτός ομάδας με αφορμή κάποιες φήμες για την συμπεριφορά της. Η ίδια αμφισβητήθηκε έντονα στη συνέχεια και παραδέχθηκε πως σκέφτηκε να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο, θυμήθηκε όμως το πόσο είχε προσπαθήσει για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα κόντρα στις διαγνώσεις των γιατρών.

Η Χάνα Χάμπτον δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα όρασης που την ταλαιπώρησε από μικρή. Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν καθημερινές δυσκολίες, έχει μάθει όμως να προσαρμόζεται και να διαχειρίζεται την πάθησή της με τρόπο που δεν επηρεάζει τις επιδόσεις της στο γήπεδο.

Hannah Hampton was once told she’d never play football due to a serious eye condition, undergoing multiple operations as a child.



She's just saved two penalties to win England the Euros. An inspiration to all 🏆❤️ pic.twitter.com/FRV2XjRR2j