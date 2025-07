Λούσι Μπρονζ: «Έπαιζα σε όλο το EURO με κάταγμα στην κνήμη και δεν το ήξερε κανείς»

It's coming home για την εθνική Αγγλίας, που επικράτησε της Ισπανίας με 3-1 στα πέναλτι (1-1 κ.δ) στον τελικό του Women's EURO στη Βασιλεία και υπερασπίστηκε τον τίτλο της. Οι παίκτριες της Σαρίνα Βίγκμαν κυριάρχησαν στη «ρώσικη ρουλέτα», όμως μία ήταν αυτή που έκανε πραγματικά κατάθεση ψυχής και στην κανονική διάρκεια του ματς, αλλά και σε όλο το τουρνουά.

Η Λούσι Μπρονζ αν κι έδειχνε πολύ καταπονημένη, συνέχισε να παίζει και δεν κατέθεσε τα όπλα, με την αμυντικό της Τσέλσι να εξηγεί ύστερα τους λόγους που δυσκολευόταν να πατήσει καλά το πόδι της στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Η ίδια αποκάλυψε ότι έπαιξε ολόκληρο το τουρνουά με κάταγμα στην κνήμη, χωρίς όμως να το έχει μοιραστεί με τις συμπαίκτριές της!

«Έπαιξα όλο το τουρνουά με κάταγμα στην κνήμη, αλλά κανείς δεν το ήξερε», δήλωσε στο BBC Sport. «Χτύπησα όμως και το άλλο μου γόνατο σήμερα. Γι’ αυτό οι κοπέλες με επαίνεσαν μετά το ματς με τη Σουηδία, επειδή πονούσα πολύ αλλά έπαιξα. Αλλά αν αυτό απαιτείται για να παίξω για την Αγγλία, τότε αυτό θα κάνω. Εμπνέουμε η μία την άλλη με τις θυσίες που κάνουμε κι αυτό μας έφτασε μέχρι το τέλος», είπε χαρακτηριστικά στα βρετανικά Μέσα.

Yes, we DID hear that correctly... 😮 Lucy Roberta Tough Bronze. Absolute nails 💪 pic.twitter.com/c6XWKgWLaT

Η Λούσι Μπρονζ στα 33 της είναι η παίκτρια με τις περισσότερες συνεχόμενες παρουσίες σε μεγάλα τουρνουά για τις Λέαινες κι αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά αναντικατάστατη για την εθνική της ομάδα.

Στον προημιτελικό με τη Σουηδία, όταν η Σαρίνα Βίγκμαν είχε εξαντλήσει τις αλλαγές της, η κάμερα την συνέλαβε να δένει μόνη της επιδέσμους στο πόδι της. Όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τότε, αλλά πέτυχε και το νικητήριο πέναλτι, στέλνοντας την Αγγλία στα ημιτελικά.

Στον τελικό της Κυριακής (27/7), αν και κούτσαινε συνεχώς, το πάλεψε για 105 λεπτά πριν αποχωρήσει με δάκρυα από τον αγωνιστικό χώρο. Η προπονήτριά της τη χαρακτήρισε «τρελή», όμως η ίδια υποσχέθηκε ότι θα... παρτάρει κανονικά μαζί με τις συμπαίκτριές της σαν να μην τραυματίστηκε ποτέ.

"She has a crazy mentality" 💪



Sarina Wiegman has strong praise for Lucy Bronze, who played the whole tournament with a fractured tibia 😮



{Credit: UEFA} pic.twitter.com/h9bYuN0R5g