Η Τζες Κάρτερ της εθνικής Αγγλίας, μίλησε δημόσια για τη ρατσιστική κακοποίηση που δέχτηκε στα social media κατά τη διάρκεια του Women's EURO 2025. Μέσα από μια ανάρτηση, ανέφερε ότι από την πρώτη μέρα του τουρνουά δέχεται σχόλια που δεν έχουν καμία σχέση με την απόδοσή της μέσα στο γήπεδο, αλλά αφορούν την εμφάνισή της και συγκεκριμένα το χρώμα του δέρματός της.

Η ίδια ήταν ξεκάθαρη σχετικά με αυτά τα σχόλια. Δήλωσε ότι κατανοεί πως ο κάθε φίλαθλος έχει άποψη για το πώς παίζει ένας ποδοσφαιριστής, αλλά όταν αυτή η κριτική ξεπερνάει τα όρια, δεν πρέπει να είναι αποδεκτη. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι απομακρύνεται για λίγο από τα social media, για να επικεντρωθεί στην ομάδα και να συνεχίσει να δίνει το 100% εν όψει και του μεγάλου τελικού με την Ισπανία. Η ίδια ελπίζει, όπως είπε, ότι η απόφασή της να μιλήσει για αυτό που περνά θα κάνει κάποιους να το σκεφτούν δεύτερη φορά πριν γράψουν αντίστοιχα μηνύματα μίσους και ότι ίσως βοηθήσει να αλλάξει κάτι και για τις επόμενες γενιές.

Η αντίδραση μετά από αυτήν την μαρτυρία δεν άργησε να έρθει. Η UEFA, η ομάδα της παίκτριας, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας αλλά και συναθλήτριές της, στάθηκαν στο πλευρό της έμπρακτα. Μάλιστα, η εθνική Αγγλίας ανακοίνωσε πως θα σταματήσει να γονατίζει πριν τους αγώνες και αναζητά νέους τρόπους να στέλνει το μήνυμά της κατά του ρατσισμού.

Αυτό το περιστατικό είναι απλώς ένα από τα πολλά που δείχνουν γιατί ήταν απαραίτητο η UEFA να πάρει πιο σοβαρά μέτρα. Φέτος, στο EURO που διεξάγεται στην Ελβετία, η Ομοσπονδία έχει εφαρμόσει μια σειρά από ενέργειες για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της κακοποίησης μέσω των social media. Για πρώτη φορά, έχει δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα που παρακολουθεί τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρει άμεσα όσα σχόλια είναι προσβλητικά ή ρατσιστικά προς παίκτριες, προπονητές ή διαιτητές.

Επιπλέον, στα γήπεδα και στις fan zones, υπάρχουν QR codes για να μπορεί οποιοσδήποτε να καταγγείλει περιστατικά διακρίσεων. Υπάρχουν και ειδικές «ομάδες ευαισθητοποίησης» που είναι εκεί για να βοηθήσουν, σε περίπτωση που κάποιος αισθανθεί ότι απειλείται ή παρενοχλείται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Όλες οι καταγγελίες εξετάζονται από ανεξάρτητο νομικό φορέα κι, αν χρειαστεί, θα προωθούνται στις αρχές.

Το Women's EURO του 2025 είναι η πρώτη γυναικεία διοργάνωση που έχει θεσπίσει Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την αρχή της προετοιμασίας. Σε αυτό συμμετέχουν οργανώσεις, δημόσιοι φορείς και εκπρόσωποι από τις οκτώ πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες του τουρνουά. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι διοργανωτές είναι ξεκάθαρο: Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις, ρατσισμό και σεξιστική βία.

Η υπόθεση της Κάρτερ δείχνει πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται τέτοια μέτρα και είναι παράλληλα μια υπενθύμιση πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο παιχνίδι. Υπαρχει μέσα σε αυτό κοινωνική ευθύνη και ανάγκη να γίνει ένας χώρος αυτός πιο ασφαλής για τους αθλητές και τις αθλήτριες.

