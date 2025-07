Η Στεφανί Φραπάρ θα «σφυρίξει» στον τελικό του Women's EURO 2025

Η Στεφάνι Φραπάρ θα διαιτητεύσει τον αγώνα τίτλου του Women's EURO μεταξύ Αγγλίας και Ισπανίας την Κυριακή (27/07), όπως ανακοίνωσε η UEFA στην ιστοσελίδα της το απόγευμα της Πέμπτης (24/07).

Η 41χρονη, η οποία διετέλεσε τέταρτος βοηθός διαιτητή στον τελικό του Women's EURO του 2022 όπου κέρδισε η Αγγλία με 2-1 τη Γερμανία, αυτή τη φορά ορίστηκε ως η πρώτη διαιτητής, πλαισιωμένη από την συμπατριώτισσά της Καμίγ Σοριάνο, και δύο Ιταλίδες, τις Φραντσέσκα ντι Μόντε και Μαρία Σόλε Φεριέρι Καπούτι.

Ο Υπεύθυνος Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροζέτι, δήλωσε σχετικά με τον ορισμό: «Είμαστε ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις των διαιτητών σε αυτό το τουρνουά. Οι γυναίκες διαιτητές έχουν κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά όσον αφορά τη φυσική τους προετοιμασία και την ποιότητα της διαιτησίας. Η Στεφανί Φραπάρ αξίζει αυτόν τον διορισμό, καθώς αποτελεί πρότυπο για τη νέα γενιά γυναικών διαιτητών λόγω του επαγγελματισμού και της στάσης της εντός και εκτός γηπέδου».

Διεθνής διαιτητής από το 2011, η Φραπάρ έχει ήδη διαιτητεύσει 111 αγώνες της UEFA, συμπεριλαμβανομένων τριών στο Euro 2025, δύο αγώνες στη φάση των ομίλων και τον προημιτελικό μεταξύ Ιταλίας και Νορβηγίας.

Ήταν η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε σε αγώνες στο πρωτάθλημα Γαλλίας (2019), σε Ευρωπαϊκού Super Cup (2019), στο Champions League (Δεκέμβριος 2020) αλλά και στο Παγκόσμιο Κυπέλλου ανδρών στο Κατάρ το Δεκέμβριο του 2022.

Η Γαλλίδα ρέφερι έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό της χώρας μας όταν ορίστηκε ως πρώτη διαιτητής για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη.

Το πέρασμα της από την Ελλάδα ήταν αρκετά ταραχώδες καθώς μετά την λήξη της αναμέτρησης η Θεσσαλονικιώτικη ΠΑΕ εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκεια της για τον ορισμό της Φραπάρ.

Η ίδια πάντως σε δηλώσεις της μετά την ανακοίνωση του ορισμού της είπε ότι: «Είμαι πολύ χαρούμενη που επιλέχθηκα να διαιτητεύσω τον τελικό του EURO Γυναικών. Είναι μεγάλη τιμή και μια στιγμή υπερηφάνειας στο τέλος ενός υπέροχου τουρνουά».



