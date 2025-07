Καταιγισμός αντιδράσεων μετά τις σεξιστικές δηλώσεις του «Τσιτσαρίτο» – Πήραν θέση οι παίκτριες της Τσίβας

Ο Χαβιέρ «Τσιτσαρίτο» Ερνάντες είναι ένας εκ των γνωστότερων ποδοσφαιριστών στην ιστορία του μεξικάνικού ποδοσφαίρου, όμως αυτή τη φορά δε βρέθηκε στην επικαιρότητα για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες αλλά για μια σειρά σεξιστικών δηλώσεων στα social media.

Μέσα από τις αναρτήσεις του, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «οι γυναίκες με τις σημερινές τους αντιλήψεις αποτυγχάνουν» και «καταστρέφουν την αρρενωπότητα», ενώ κάλεσε τις γυναίκες να «αγκαλιάσουν τη θηλυκή τους ενέργεια» μέσω της φροντίδας του σπιτιού και της υποταγής σε έναν άντρα που «θέλει απλώς να τις δει να είναι ευτυχισμένες». «Θέλετε έναν άντρα που να σας προσφέρει οικονομική ασφάλεια, αλλά λέτε ότι το καθάρισμα είναι πατριαρχική καταπίεση;» είπε μεταξύ άλλων.

Πρόκειται για λόγια που όχι μόνο αναπαράγουν παρωχημένες και επικίνδυνες αντιλήψεις, αλλά που βρίσκουν απήχηση και σε πιο σκοτεινές online κοινότητες, όπως αυτή της λεγόμενης «manosphere».

Javier ‘Chicharito’ Hernández is being criticised on social media for sharing a video saying:



“Women are failing, they are eradicating masculinity, making society hypersensitive.”



“Embody your feminine energy, caring, nurturing, receiving, multiplying, cleaning, sustaining the… pic.twitter.com/TDNw74acp8