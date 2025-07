Μισέλ Αγιεμάνγκ: Από ball girl στο Γουέμπλεϊ σε παίκτρια-κλειδί για την Αγγλία στο EURO 2025

Πριν τέσσερα χρόνια, η Μισέλ Αγιεμάνγκ καθόταν στην άκρη του αγωνιστικού χώρου του Γουέμπλεϊ ως ball girl. Ήταν ένα κορίτσι 15 χρονών, που μεγάλωσε παίζοντας στις ακαδημίες της Άρσεναλ και είχε το όνειρο να διαγράψει τη δική της ξεχωριστή πορεία στο ποδόσφαιρο.

Κανείς δεν φανταζόταν πως το κορίτσι εκείνο, που τότε απλώς μάζευε τις μπάλες στο γήπεδο, κάποια μέρα θα κρατούσε την τύχη της εθνικής Αγγλίας στα χέρια της. Κι όμως, στα 19 της, η Αγιεμάνγκ έγινε η αποκάλυψη του Women's EURO 2025 χαρίζοντας στις Lionesses της Σαρίνα Βίγμαν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στη Βασιλεία.

Η Μισέλ γεννήθηκε στο Έσσεξ, από γονείς με καταγωγή από τη Γκάνα. Εντάχθηκε στην ακαδημία της Άρσεναλ μόλις στα έξι της χρόνια. Η ίδια πέρασε αρκετά δύσκολα στα πρώτα της βήματα, καθώς δεν μπορούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των περισσότερων προπονητών της. Η Άρσεναλ την είχε στείλει πέρυσι δανεική στην Μπράιτον για να πάρει χρόνο συμμετοχής κι εμπειρίες, όμως κατέγραψε μόλις τρεις εμφανίσεις ως βασική μέχρι το τέλος της σεζόν. Η τύχη τής... χαμογελασε όταν τραυματίστηκε η Αλέσια Ρούσο δύο μήνες πριν το τουρνουά στην Ελβετία κι έτσι η Σαρίνα Βίγκμαν την κάλεσε εκτάκτως στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας.

Το ντεμπούτο της με την εθνική της ομάδα πραγματοποιήθηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Βέλγιο στο Nations League. Η Αγιεμάνγκ μπήκε αλλαγή στο 80ό λεπτό του ματς, και μόλις 41 δευτερόλεπτα μετά, πέτυχε το πρώτο της γκολ με το εθνόσημο στο στήθος.

Michelle Agyemang's England career: - Scores 41 seconds into debut - Earns Euros call-up with one cap - Scores late leveller in Euros quarter-final to force extra-time in eventual victory - Scores late leveller in Euros semi-final to force extra-time Four caps, three goals... pic.twitter.com/CNoLzNVH0C

Από τότε, έχει σκοράρει άλλες τρεις φορές στο Euro της Ελβετίας, κάθε φορά ερχόμενη από τον πάγκο και κάθε φορά άλλαζε εντελώς την εικόνα του παιχνιδιού. Δεν είναι απλώς τα γκολ που βάζει, είναι το πάθος, η αυτοπεποίθηση και η νεανική ενέργεια πο βγάζει και συμπαρασύρει τις συμπαίκτριές της στο ίδιο mood.

Η ίδια η Βίγκμαν, στην αρχή, προσπαθούσε να κρατήσει προσγειωμένη τη νεαρή παίκτριά της, λέγοντας για εκείνη: «Είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι είναι η επόμενη βασική παίκτρια. Έχει τεράστιο ταλέντο, αλλά ο ανταγωνισμός στην επίθεση είναι μεγάλος. Στο μέλλον όμως θα γίνει συναρπαστική». Τα λόγια της εμβληματικής προπονήτριας τελικά επιβεβαιώνονται.

Μέσα σε τέσσερις συμμετοχές στο EURO 2025, η 19χρονη έχει σκοράρει τρεις φορές, όλες κρίσιμες για την πορεία της ομάδας της στο τουρνουά.

Η αρχή έγινε στη φάση των ομίλων, στο δεύτερο ματς με αντίπαλο τη Γερμανία, όταν η Αγγλία βρισκόταν πίσω στο σκορ (1-0). Η Αγιεμάνγκ μπήκε στο 75ο λεπτό ως αλλαγή και στο 88’ έπιασε μια εξαιρετική κεφαλιά μετά από κόρνερ της Κλόι Κέλι, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και κρατώντας την Αγγλία «ζωντανή» στη διοργάνωση.

Στη συνέχεια, ήρθε ο προημιτελικός με την Ολλανδία. Η 19χρονη επιθετικός και πάλι μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο κι ενώ το σκορ ήταν στο 0-0, έκανε το 1-0 με ένα εύστοχο πλασέ στο 84’, στέλνοντας την Αγγλία στα ημιτελικά.

Μετά την εξαιρετική της εμφάνιση και το φιλί της ζωής που έδωσε στην Αγγλία στα προημιτελικά, η Μισέλ Αγιεμάνγκ είναι ένα από τα πρόσωπα της διοργάνωσης ακόμα κι αν η ομάδα της δεν καταφέρει να σηκώσει τελικά το τρόπαιο.

Michelle Agyemang subbed on vs. Sweden in the quarterfinals and scored the 81st-minute equalizer.



She subbed on vs. Italy in the semifinals and scored the 96th-minute equalizer.



The 19-year-old does it again 😤 pic.twitter.com/kC9IaNdyCO