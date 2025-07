Μπέργκερ: Η γκολκίπερ που νίκησε τον καρκίνο και οδήγησε τη Γερμανία στους ημιτελικούς του Women's EURO 2025

Η ιστορία της Ανν-Κατρίν Μπέργκερ στο Women's EURO 2025 δεν είναι απλά μια αθλητική επιτυχία. Είναι μια ιστορία δύναμης, ελπίδας και ψυχής. Η 34χρονη γκολκίπερ της Γερμανίας, που πριν λίγα χρόνια έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της, αυτή με τον καρκίνο του θυρεοειδούς, απέδειξε ότι με αποφασιστικότητα και αφοσίωση δεν υπάρχουν όρια.

«Το τώρα είναι όλο όσα έχουμε»: Το μήνυμα ζωής πίσω από το τατουάζ και τις ουλές

Το τατουάζ στο λαιμό της – «All we have is now» είναι το σύμβολο μιας γυναίκας που έχει περάσει από το σκοτάδι και βγήκε πιο δυνατή. Καλύπτει τις ουλές από τη θεραπεία και θυμίζει σε όλους ότι το παρόν είναι το πιο πολύτιμο δώρο.

Έχει νικήσει τον καρκίνο δύο φορές και ποτέ δεν δίστασε να μιλάει ανοιχτά για την μάχη της, το 2022 όταν ήταν στην Τσέλσι είχε δηλώσει: «Στην πραγματικότητα μου αρέσει πολύ να μιλάω για τη μάχη μου. Είναι ένα θέμα για το οποίο κανείς δεν θέλει να μιλάει, αλλά στη θέση μου πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο. Δεν κάθομαι εδώ και λέω ότι όλα ήταν εύκολα, γιατί δεν είναι, αλλά όποια κι αν είναι η κύρια εστίασή σου - και η δική μου ήταν το ποδόσφαιρο - μπορείς να πετύχεις ό,τι θέλεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι ανοιχτή. Εγώ το κατάφερα, οπότε γιατί να μην μπορούν όλοι οι άλλοι;»

Στον αγώνα της ζωής και του γηπέδου, η Μπέργκερ έδωσε τον καλύτερο εαυτό της. Παρά την αποβολή της Χέντριχ από νωρίς, κράτησε την ομάδα της όρθια, πραγματοποιώντας 9 απίθανες αποκρούσεις , αριθμό ρεκόρ μάλιστα σε νοκ-άουτ ματς γυναικείου Euro από το 2013. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ανέλαβε με ψυχραιμία και το πέναλτι της ομάδας της, οδηγώντας τη Γερμανία στη νίκη επί της Γαλλίας.

Η διαδρομή της από τη διάγνωση το 2017 μέχρι την επιστροφή στη δράση σε μόλις 76 μέρες είναι μια ιστορία που εμπνέει. Το 2022 υπέστη υποτροπή της νόσου μετά από τέσσερα χρόνια που βρισκόταν σε ύφεση, όμως ξανά επέστρεψε μετά από ένα μήνα.

Πλέον με τη σύντροφό της, την Αγγλίδα αμυντικό Τζες Κάρτερ, στο πλευρό της και την ομάδα της στα ημιτελικά, η Μπέργκερ που σε ηλικία 34 ετών και 269 ημερών, έγινε η γηραιότερη παίκτρια της Γερμανίας που εμφανίστηκε στο Women's EURΟ στο ματς με την Πολωνία ζει το όνειρό της.

Ο προπονητής της, Κρίστιαν Βουκ, την χαρακτηρίζει παίκτρια με ψυχραιμία, υπομονή και δύναμη που ηρεμεί την ομάδα. Οι συμπαίκτριες τη βλέπουν ως τον πυλώνα της επιτυχίας τους. Εκείνη όμως παραμένει ταπεινή και δίνει το εύσημο σε όλη την ομάδα, γιατί όπως λέει: «Η νίκη είναι συλλογική»