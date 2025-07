Ρεκόρ μεταγραφής στο ποδόσφαιρο γυναικών: Η Άρσεναλ απέκτησε την Όλιβια Σμιθ αντί 1,5 εκατ. ευρώ

Το ποδόσφαιρο γυναικών συνεχίζει να κάνει τεράστια βήματα και η μεταγραφή της 20χρονης Καναδής επιθετικού Όλιβιας Σμιθ στην Άρσεναλ το αποδεικνύει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η Άρσεναλ έγραψε ιστορία, ξοδεύοντας 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αποκτήσει τη Σμιθ από τη Λίβερπουλ η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η Όλιβια Σμιθ, που ξεκίνησε την καριέρα της στα 15 της χρόνια στον Καναδά, έχει γίνει ήδη ένα από τα πιο ανερχόμενα αστέρια στον κόσμο. Η γρήγορη άνοδός της σε ομάδες όπως η Σπόρτινγκ και η Λίβερπουλ, όπου μεταγράφηκε μόλις πέρσι για 250.000 ευρώ, δείχνει πόσο πολύτιμη είναι στο γήπεδο.

HISTORY IS MADE! 🙌



Olivia Smith has signed for Arsenal from Liverpool for a world-record WSL £1m fee. pic.twitter.com/znheJapZO6