Η σπουδαία Μάρτα, κορυφαία σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027, όχι λόγω ηλικίας, αλλά εξαιτίας της επιθυμίας της να γίνει μητέρα.

Η ίδια, σε συνέντευξή της στο βραζιλιάνικο Esporte Espetacular, παραδέχθηκε ότι έχει έναν έντονο προσωπικό στόχο που μπορεί να επηρεάσει την ποδοσφαιρική της πορεία: «Δεν ξέρω αν θα είμαι έτοιμη το 2027. Είναι πολύ νωρίς για να πω με σιγουριά πως θα παίξω. Έχω όμως έντονη επιθυμία να γίνω μητέρα. Μπορεί μια μέρα να ξυπνήσω και να τηλεφωνήσω στον γιατρό για να ρωτήσω αν είναι ακόμη εφικτό. Αν ναι, τότε… αντίο».

Marta, Brazil’s all-time leading goalscorer, said she is unsure on her availability for the 2027 Women’s World Cup due to her "strong" desire to become a mother.



