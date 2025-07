Έτοιμη να γράψει ιστορία είναι η Άρσεναλ και η Ολίβια Σμιθ! Οι Λονδρέζες αναμένεται να εντάξουν στο ρόστερ τους την 20χρονη παίκτρια της Λίβερπουλ, μία μεταγραφή που θα αποτελέσει ρεκόρ στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Guardian», η Άρσεναλ θα δώσει 1.160.000 ευρώ για την Σμιθ στη Λίβερπουλ, με τους δύο συλλόγους να έχουν δώσει ήδη τα χέρια για το εν λόγω deal.

Η Σμιθ έτσι θα γίνει η πρώτη παίκτρια που θα σπάσει το φράγμα του ενός εκατ. ευρώ, αφού το μέχρι τώρα ρεκόρ «κρατάει» η Ναόμι Γκίρμα, την οποία η Τσέλσι είχε αποκτήσει αντί 940.000 ευρώ τον περασμένο Ιανουάριο.

