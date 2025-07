Από σύντροφοι, αντίπαλες στο γήπεδο: Η Μίντεμα θα... ξεχάσει τη σχέση της με τη Μιντ στο Αγγλία - Ολλανδία

«Είδαμε την κλήρωση και αμέσως είπαμε πως "ναι, ήταν σίγουρο πως θα συμβεί αυτό". Ο χρυσός μας κανόνας είναι να μη μιλάμε για τίποτα ποδοσφαιρικό». Η Βιβιάνα Μίντεμα και η Μπεθ Μιντ είχαν το προαίσθημα πως αυτή τη φορά η μοίρα θα τις φέρει αντιμέτωπες στο χορτάρι στο EURO γυναικών. Και έτσι έγινε, μιας και η Ολλανδία θα βρει στον δρόμο της την Αγγλία.

Ασυνήθιστο συναίσθημα για τις δύο ποδοσφαιρίστριες που έχουν συνηθίσει να είναι μαζί στα πάντα. Στη ζωή, αφού διατηρούν σχέση τα τελευταία τρία χρόνια, και στο γήπεδο, αφού μέχρι πέρυσι ήταν συμπαίκτριες στην Άρσεναλ, πριν η Ολλανδέζα πάρει μεταγραφή για τη Μάντσεστερ Σίτι. Και οι δύο πάντως ξέρουν καλά πως στο γήπεδο ο... έρωτας δεν έχει θέση.

Tomorrow England will face The Netherlands at the Women's Euro's.



A huge clash, with Vivianne Miedema (🇳🇱) facing her wife Beth Mead (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) on the pitch. pic.twitter.com/0SpiHj6JXJ