Το γκολ της Τζουλ Μπραντ στη νίκη της Γερμανίας επί της Πολωνίας για το Women's EURO 2025 (2-0, 4/7) θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για ένα από τα κορυφαία της φετινής διοργάνωσης, ήδη από τη φάση των ομίλων!

Η 22χρονη Γερμανίδα συνέκλινε προς τα μέσα και εκτέλεσε με το αριστερό από το ύψος της περιοχής στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της Πολωνίας στο 52' της εν λόγω αναμέτρησης προκαλώντας θαυμασμό με το φοβερό «έργο τέχνης».

Πέρα όμως από το υπέροχο τέρμα και τις εξαιρετικές της ικανότητες, η Μπραντ έχει «κερδίσει» το αντρικό κοινό και εκτός αγωνιστικών γραμμών. Όπως αποκάλυψε η παίκτρια της Λιόν στην «Bild», τα χρόνια που αγωνιζόταν στην πατρίδα της για λογαριασμό της Βόλφσμπουργκ, άντρες την πλησίαζαν μετά το πέρας των προπονήσεων δίνοντάς της το... κινητό τους τηλέφωνο!

«Όταν έπαιζα στην Βόλφσμπουργκ, μετά την προπόνηση με ακολουθούσαν οπαδοί που έρχονταν για να μας δουν από κοντά. Περπατούσα προς το αυτοκίνητο και μου έδιναν ένα σημείωμα με γραμμένο επάνω το αριθμό του κινητού τους ή τον λογαριασμό τους στο Instagram».

Kάποιοι το πήγαιναν και ένα βήμα παρακάτω αφήνοντάς της διάφορα πράγματα στο γραμματοκιβώτιό της.

«Άνθρωποι άφηναν αντικείμενα στο γραμματοκιβώτιό μου. Ποτέ δεν ήταν κάτι κακόβουλο, περισσότερο ήταν γράμματα και σοκολάτες, ακόμη και από μικρά κορίτσια. Εξακολουθούσα να έχω ένα περίεργο συναίσθημα...»

Scored in the Paris Olympics 2024 opener ✅

Scored in the Euro 2025 opener ✅



Jule Brand doesn't mess around in a Germany shirt 🇩🇪💪#GERPOL #WEURO2025 pic.twitter.com/fg0R2Ph7na