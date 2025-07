Ιστορική στιγμή για τη γυναικεία ομάδα της Νόριτς: Παίκτριες υπέγραψαν τα πρώτα τους συμβόλαια

Μια νέα σελίδα γράφεται στην ιστορία του συλλόγου, καθώς στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Νόριτς οι παίκτριες υπέγραψαν τα πρώτα επαγγελματικά τους συμβόλαια. Οι Έλι Μπίσοπ, Έλοϊζ Κινγκ, Έλοϊζ Χολ και Σέρι Φλάι γίνονται οι πρώτες ποδοσφαιρίστριες που αμείβονται επίσημα από τον σύλλογο.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της στρατηγικής ανάπτυξης του γυναικείου τμήματος, με την επικεφαλής του, Φλο Άλεν, να έχει δηλώσει από τον Μάιο ότι στόχος της ομάδας είναι να προσφέρει επαγγελματικά συμβόλαια σε όλες τις παίκτριες τα επόμενα χρόνια.

Η 20χρονη αμυντικός Έλι Μπίσοπ, γεννημένη στο Νόρφολκ και φανατική φίλαθλος της Νόριτς, ήταν η πρώτη που ανακοινώθηκε επίσημα. Με εμπειρίες από τις ακαδημίες της Γουότφορντ και της Τότεναμ, επέστρεψε στην ομάδα την περασμένη σεζόν και δικαίωσε τις προσδοκίες.

«Δεν το περίμενα. Ήταν ένα σοκ, αλλά ένα πολύ ευχάριστο σοκ. Φέραμε και τον παππού μου στην υπογραφή και τον είδα για πρώτη φορά να μένει άφωνος. Ήταν πολύ συγκινητικό», δήλωσε η ίδια στο« BBC».

Η Έλοϊζ Χολ, 18χρονη επιθετικός, μεταγράφηκε από την Μπόρνμουθ, με την οποία σημείωσε 6 γκολ σε 13 εμφανίσεις και πανηγύρισε την άνοδο στη Southern Premier Division. «Είμαι ενθουσιασμένη. Μου αρέσει η πόλη, οι αξίες της ομάδας και ταιριάζουμε απόλυτα. Θέλω να σκοράρω, αυτό αγαπώ να κάνω», δήλωσε.

Hear from our new number 7️⃣ in her first interview as a Yellow 🟡 pic.twitter.com/3h9HuFTPpC