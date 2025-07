Το Women's EURO 2025 άρχισε, με την Ελβετία να φιλοξενεί ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά που ήδη «σπάει» ρεκόρ στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η διοργανώτρια χώρα έχει δεσμευθεί να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να κάνει την εμπειρία όσων συμμετέχουν και όσων παρακολουθούν μοναδική.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EURO, οι πόλεις που φιλοξενούν τα ματς έχουν φορέσει... τα καλά τους και η ατμόσφαιρα στους δρόμους θυμίζει μία γιορτή του αθλήματος.

Η Βασιλεία, στην οποία θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός θέλησε να προωθήσει το τουρνουά με έναν ξεχωριστό τρόπο και μία λεπτομέρεια η οποία κάνει τη διαφορά. Ο δήμος αποφάσισε να αλλάξει ακόμα και τα φανάρια, αντικαθιστώντας τη γνωστή πράσινη ανδρική φιγούρα με μία αντίστοιχη γυναικεία, η οποία μάλιστα παίζει ποδόσφαιρο.

Μία μικρή αλλά ωραία κίνηση που έγινε με αφορμή το τουρνουά.

In honor of the 2025 Euros, Basel, Switzerland has changed the men in the traffic lights to female football players, and we are OBSESSED with it🚦🇨🇭



🎥: @lionel_pittet pic.twitter.com/p7NfFX49KT