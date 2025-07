Το Women’s EURO 2025 πλησιάζει και ήδη η συζήτηση για τις κορυφαίες σκόρερ της διοργάνωσης έχει ανάψει.

Επιλέξαμε έξι παίκτριες που αναμένεται να ξεχωρίσουν και να πρωταγωνιστήσουν στα γήπεδα της Ελβετίας, από την κάτοχο του Χρυσού Παπουτσιού της WSL και πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Άρσεναλ, μέχρι την πανισχυρή Γαλλίδα επιθετικό, τα φαβορί έχουν στο δυναμικό τους παίκτριες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση.

Η Αλέσια Ρούσο θα παίξει στο Women’s EURO 2025 ούσα σε μία από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας της. Με 12 γκολ στη Women’s Super League, μοιράστηκε το Χρυσό Παπούτσι με την Καντίγια Σο της Μάντσεστερ Σίτι και ήταν η πρώτη σκόρερ της Άρσεναλ στην πορεία της στο Champions League, το οποίο και κατέκτησαν.

Σε ηλικία 26 ετών, η Ρούσο δεν είναι μόνο μια «φονική» εκτελέστρια, αλλά ξεχωρίζει με την ικανότητά της στο να κρατά και να τρέχει με την μπάλα. Έχει εξελιχθεί σε μία ηγετική μορφή της αγγλικής ομάδας και το καλοκαίρι αυτό έχει την ευκαιρία να επιβεβαιώσει την θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες επιθετικούς της Ευρώπης.

Η 27χρονη Λέα Σούλερ είναι μια καθαρόαιμη σέντερ φορ που έκανε τη διαφορά τη φετινή σεζόν. Με 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, βοήθησε την Μπάγερν Μονάχου να κατακτήσει το πρώτο της νταμπλ, πετυχαίνοντας και χατ-τρικ στον τελικό του Κυπέλλου κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης.

Σε διεθνές επίπεδο, η Σούλερ αποτελεί σταθερή επιλογή για την εθνική Γερμανίας, έχοντας συμμετάσχει σε τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις μέχρι στιγμής. Ήταν η κορυφαία σκόρερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου η Γερμανία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ πέτυχε πέντε γκολ στη φάση των ομίλων του Women's Nations League, οδηγώντας την ομάδα της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η 23χρονη Κλάουντια Πίνια κατάφερε φέτος να ξεχωρίσει σε μια ομάδα γεμάτη σούπερ σταρς του ποδοσφαίρου γυναικών. Με 24 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, βοήθησε την Μπαρτσελόνα να κατακτήσει το εγχώριο τρεμπλ, ενώ αναδείχθηκε και πρώτη σκόρερ στο Champions League.

Η τεχνική της, η ευχέρεια στο σκοράρισμα και η ταχύτητα την καθιστούν από τις πιο επικίνδυνες επιθετικούς της γενιάς της και παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις. Στο EURO του 2025 ετοιμάζεται να επιστρέψει στην εθνική της μετά από απουσία δύο ετών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Λίνεθ Μπέρενσταϊν έχει αρχίσει να δείχνει το πραγματικό της ταλέντο, αναλαμβάνοντας το ρόλο της βασικής σκόρερ στην Ολλανδία μετά την απουσία της Βιβιάν Μιντέμα.

Ήταν πρώτη στη σχετική λίστα στα προκριματικά του EURO 2025 και στο Nations League, ενώ στην Frauen Bundesliga αναδείχθηκε κορυφαία με 16 γκολ, παρά την αποτυχία της Βόλφσμπουργκ να πάρει τον τίτλο. Η 28χρονη φορ μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και παρά τον τραυματισμό που υπέστη στο τέλος της σεζόν, θα είναι έτοιμη να προσφέρει τα μέγιστα για την εθνική Ολλανδίας και στα γήπεδα της Ελβετίας.

Η Έστερ Γκονζάλεθ έχει μπει δυναμικά στις επιλογές της εθνικής Ισπανίας για το EURO του 2025, σκοράροντας τέσεερα γκολ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της για τη Φούρια Ρόχα. Η 32χρονη επιθετικός, που παίζει στη NWSL με την Gotham FC, έχει ξεχωρίσει μετά την μεταγραφή της τον Αύγουστο του 2023, σημειώνοντας το νικητήριο γκολ στον πρώτο τίτλο NWSL για την ομάδα της.

Με εμπειρία από το Euro 2022 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023, όπου μάλιστα φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, η Ισπανίδα επιθετικός αναζητά μια σταθερή θέση στην αρχική 11άδα έχοντας ως μεγάλο όπλο την εμπειρία της.

