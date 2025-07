Η ώρα για το Women’s EURO του 2025 πλησιάζει και η Ελβετία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά στη μέχρι τώρα ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών. Δεν πρόκειται απλά για μια διοργάνωση, αλλά για την ευκαιρία να δοθεί στο άθλημα ευρύτερη αναγνώριση στην Ευρώπη και να φανεί ακόμα περισσότερο η δυναμική του. Προς αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε δουλεύει τόσο η UEFA όσο και η οικοδέσποινα χώρα.

Το Women’s EURO 2022 είχε ήδη βάλει ψηλά τον πήχη με πάνω από 570.000 θεατές, σχεδόν διπλάσιους από το 2017. Για το 2025, η Ελβετία στοχεύει να «σπάσει» όλα τα ρεκόρ, με περισσότερα από 677.000 εισιτήρια διαθέσιμα και ήδη πάνω από 550.000 να έχουν πουληθεί. Ο τελικός στη Βασιλεία αναμένεται να είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου και το «St. Jakob-Park» θα να είναι γεμάτο.

Η αυξημένη προσέλευση δεν έχει να κάνει μόνο στην αύξηση του αριθμού των φιλάθλων. Υπάρχει και η οικονομική της διάσταση, καθώς αναμένεται να φέρει σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ στην ελβετική οικονομία, μέσω τουρισμού, επιχειρήσεων και ανάπτυξης των πόλεων που θα φιλοξενήσουν τα παιχνίδια του τουρνουά.

Ένα άλλο μεγάλο βήμα είναι και τα αυξημένα χρηματικά έπαθλα. Για πρώτη φορά, το ποσό που θα διατεθεί στο νικητή φτάνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι παίκτριες θα αμείβονται απευθείας από τις εθνικές ομοσπονδίες τους.

A record-breaking UEFA Women’s EURO: loading 🔋 With five days still to go, more tickets have already been sold for #WEURO2025 than ever before in the competition. 😍 pic.twitter.com/crDD4Dvs8m

Η Ελβετία όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει άλματα σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στο ποδόσφαιρο. Μέσα από τη φιλοξενία του EURO φέτος θέλει να ενισχύσει κι άλλο το ποδόσφαιρο γυναικών, διπλασιάζοντας τον αριθμό όσων παίζουν ποδόσφαιρο μέσα στα επόμενα χρόνια, από 40.000 σε 80.000. Παράλληλα, φιλοδοξεί να διπλασιάσει και τον αριθμό των θεατών στα τοπικά πρωταθλήματα, ανεβάζοντάς τους από 75.000 σε 150.000 μέχρι το 2027.

Η διοργάνωση έχει και μια σημαντική κοινωνική διάσταση. Πρώτον, πάνω από 2.500 εθελοντές πρόκειται να συμμετέχουν, ενώ παράλληλα, η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ψηλά στην ατζέντα των διοργανωτών, με αυστηρά μέτρα για να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρνουά.

Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται, από την UEFA και την ελβετική ομοσπονδία μέχρι τις τοπικές αρχές, έχουν επιπλέον δεσμευτεί με κοινή δήλωση να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, θέλοντας να μετατρέψουν το Women's EURO σε ένα μέσο προώθησης όλων αυτών των αξιών.

Το Women’s EURO 2025 εντάσσεται σε μια πιο μεγάλη εικόνα, την πρωτοβουλία «Unstoppable» της UEFA. Πρόκειται για μια στρατηγική που έχει ως στόχο να κάνει το ποδόσφαιρο γυναικών το πιο δημοφιλές και επαγγελματικό άθλημα για γυναίκες και κορίτσια σε όλη την Ευρώπη. Με επενδύσεις σε πρωταθλήματα, ανάπτυξη υποδομών και περισσότερες ευκαιρίες σε κάθε επίπεδο, το άθλημα είναι έτοιμο για μια νέα εποχή. Η ίδια η Ομοσπονδία άλλωστε έχει κάνει γνωστό ότι θα διαθέσει 1 δισ. ευρώ για τον σκοπό αυτό μέχρι το 2023.

Αυτή η διοργάνωση δεν είναι απλά ένα τουρνουά. Είναι το μεγάλο βήμα για το μέλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου, με όλη την ενέργεια, το πάθος και τις προοπτικές που του αξίζουν. Οι φίλαθλοι και οι παίκτριες το περιμένουν με ανυπομονησία – και σίγουρα το Women’s EURO 2025 θα αφήσει εποχή.

nO OnE CaReS aBoUt WoMeN's FoOtBaLl 🙃



In reality: UEFA Women's Euro 2025 in Switzerland is on track to break the overall attendance record with over 570,000 tickets already sold and most games sold out already🔥



The current record for a Women's Euros is 574,875, set in 2022. pic.twitter.com/ecdho7LKXF