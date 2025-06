Μεγάλη ανστάτωση έχει προκαλέσει στην εθνική Ισπανίας η είδηση ότι η Αϊτάνα Μπονματί, διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, μόλις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Women's EURO 2025.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από την ομοσπονδιακή προπονήτρια, Μόντσε Τομέ, η οποία αποκάλυψε ότι η 27χρονη μέσος άρχισε να νιώθει αδιαθεσία και ανέβασε πυρετό κατά τη διάρκεια της προπόνησης την Παρασκευή (27/6). Μετά από εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως προσβλήθηκε από τον συγκεκριμένο ιό και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η απουσία της Μπονματί, λίγες μόνο ημέρες πριν την πρεμιέρα της Ισπανίας κόντρα Πορτογαλία, δημιουργεί ανησυχία στην αποστολή, καθώς είναι υπαρκτός και ο κίνδυνος εξάπλωσης. Η Ισπανία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με το Βέλγιο και την Ιταλία, και η απουσία της κορυφαίας παίκτριας των δύο τελευταίων ετών και κατόχου της Χρυσής Μπάλας είναι σημαντικό πλήγμα.

Η Μπονματί αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 από την Ισπανία, ενώ με την Μπαρτσελόνα έχει βρεθεί σε πέντε συνεχόμενους τελικούς Champions League, κατακτώντας τους τρεις απο αυτούς.

Two-time Ballon d’Or winner Aitana Bonmatí has been hospitalized with viral meningitis just six days before Spain’s Euro 2025 campaign. pic.twitter.com/koZsDWRy2k