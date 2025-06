Η UEFA ανακοίνωσε μία σημαντική αύξηση στη χρηματοδότηση που θα λάβουν τα κλαμπ που παραχωρούν παίκτριες στο Women's EURO 2025, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ελβετία. Συγκεκριμένα, το ποσό που θα διανεμηθεί μέσω του λεγόμενου «Club benefits programme» ανεβαίνει από τα 6 εκατομμύρια ευρώ στα 9 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων.

Το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά αποζημιώνει τις ομάδες που παραχωρούν παίκτριες στις Εθνικές για τις διοργανώσεις της UEFA. Η αποζημίωση αυτή βασίζεται στον αριθμό των ημερών που η παίκτρια είναι μακριά από το σύλλογό της, είτε για προετοιμασία, είτε για συμμετοχή στους αγώνες. Υπολογίζονται επιπλέον 10 ημέρες για προπονήσεις και μία ημέρα για ταξίδι.

Women’s clubs who have released players for the summer’s European Championships will receive a larger portion of funding after UEFA’s club benefits programme was increased to €9m from €6m.



