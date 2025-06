Μία υπόθεση που συγκλόνισε όχι μόνο το αγγλικό ποδόσφαιρο αλλά και ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινότητα ήρθε ξανά στο φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα στο δικαστήριο του Τσέστερφιλντ. Πρόκειται για την τραγική ιστορία της Μάντι Κιούζακ, ποδοσφαιρίστριας της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της τον Σεπτέμβριο του 2023, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Η Μάντι δεν ήταν απλώς μια παίκτρια. Ήταν η πρώτη γυναίκα που έφτασε τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Σέφιλντ, αρχηγός, υπόδειγμα επαγγελματία και αγαπητή στους γύρω της. Η οικογένειά της ζητά δικαιοσύνη και ψάχνει απαντήσεις για το τι οδήγησε το αγαπημένο τους πρόσωπο σε αυτό το τραγικό τέλος.

Στο πρόσφατο στάδιο της έρευνας, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον τότε προπονητή της, Τζόναθαν Μόργκαν, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο για τους λάθος λόγους. Αντί να προσφέρει συμπαράσταση στην οικογένεια ή έστω μια λέξη συλλυπητηρίων, επέλεξε να επιτεθεί στη λίστα μαρτύρων που πρότεινε η πλευρά των γονιών, κατηγορώντας τους ότι «χειραγωγούν» τις Αρχές με ψεύτικες πληροφορίες.

Πρώην συμπαίκτριες της Μάντι, ωστόσο, περιέγραψαν ένα περιβάλλον φόβου και ψυχολογικής πίεσης, με τον Μόργκαν να την κοροϊδεύει ανοιχτά για την ψυχική της υγεία, αποκαλώντας την «ψυχοπαθή» μπροστά σε άλλους.

Η οικογένεια Κιούζακ έχει δώσει σκληρό αγώνα επί δύο χρόνια, καταθέτοντας καταγγελίες και πιέζοντας την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας να εξετάσει την υπόθεση σε βάθος όχι μόνο για την Μάντι, αλλά για όλες τις νεαρές γυναίκες ποδοσφαιρίστριες που προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα επαγγελματικό αλλά άνισο σύστημα.

Στην πρόσφατη ακρόαση οι γονείς της Μάντι Κιούζακ περιέγραψαν το πώς ήταν το να βρίσκεσαι στο στόχαστρο για τον θάνατο του ίδιου σου του παιδιού. «Ένιωσα σαν να με χτύπησε τρένο. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Πήγα εκεί για να ακούσω πώς θα προχωρήσει η υπόθεση της κόρης μου. Βγήκα νιώθοντας ότι εγώ δίνω εξηγήσεις».

Στη συνέχεια στράφηκε κατά του άλλοτε προπονητή της 27χρονης παίκτριας, λέγοντας: «Εμείς τη βλέπαμε να αλλάζει. Εμείς ζήσαμε το σκοτάδι της. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα υπάρξει κι άλλη Μάντι. Αν όχι φέτος, τότε του χρόνου. Και αυτό είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να είναι έτσι το ποδόσφαιρο για τις κόρες μας. Δεν μπορεί να στοιχίζει τη ζωή τους».

