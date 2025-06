Στις 7 Ιουνίου συμπληρώθηκαν 55 χρόνια από την μέρα που ιδρύθηκε το τμήμα γυναικών της Μπάγερν Μονάχου. Σε μια εποχή που η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν επέτρεπε καν τη συμμετοχή γυναικών σε επίσημους αγώνες, οι Βαυαροί πήραν θέση υπέρ της ισότητας με μία απόφαση που, όπως αποδείχθηκε, άνοιξε τον δρόμο για τη μετέπειτα καθιέρωση του ποδοσφαίρου γυναικών στη Γερμανία.

Η πρώτη σημαντική διάκριση για τις γυναίκες της Μπάγερν ήρθε το 1976, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Γερμανίας απέναντι στην Τένις Μπορούσια Βερολίνου. Στο διάστημα 1972–1990 κυριάρχησαν απόλυτα στην τοπική σκηνή, κατακτώντας 19 σερί τίτλους στη Βαυαρία και οκτώ Κύπελλα. Αν και υποβιβάστηκε 1993, η Μπάγερν επέστρεψε δυναμικά στα «μεγάλα σαλόνια» το 2000, ολοκληρώνοντας τη σεζόν αήττητη με 18 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Το 2012 ήταν μία ακόμα χρονιά–ορόσημο για το τμήμα, καθώς η Μπάγερν κατέκτησε το πρώτο της Κύπελλο Γερμανίας, νικώντας τη Φρανκφούρτη στον τελικό του θεσμού. Το 2015 και το 2016 πήρε δύο back to back πρωταθλήματα, επισφραγίζοντας έτσι την επιστροφή της στην ελίτ του γερμανικού ποδοσφαίρου γυναικών.

Από το 2015 κι έπειτα, η Μπάγερν συμμετέχει σταθερά στο Women’s Champions League, φτάνοντας δύο φορές μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, το 2019 και το 2021, ενώ τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες ομάδες και πιο ανταγωνιστικές ομάδες στη Γερμανία.

Πέρα από τα πρωταθλήματα του 2021, 2023 και 2024, η δυναμική της συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ το 2024 προστέθηκε στην τροπαιοθήκη της και το πρώτο της Super Cup, το οποίο κατέκτησε απέναντι στη Βόλφσμπουργκ. Την ίδια χρονιά, η ομάδα πανηγύρισε και το πρώτο νταμπλ της ιστορίας της.

Πενήντα πέντε χρόνια μετά την ίδρυση του τμήματος, η Μπάγερν συνεχίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο γυναικών στη Γερμανία. Σε μια περίοδο όπου το άθλημα για τις γυναίκες τελούσε ακόμη υπό απαγόρευση, ο βαυαρικός σύλλογος έκανε μια τολμηρή και προοδευτική κίνηση που τελικά αποδείχθηκε καθοριστική.

